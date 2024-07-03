Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, erken seçim iddialarına ilişkin olarak, seçimlerin yenilenmesi için Cumhurbaşkanı kararı veya Meclis'te 360 milletvekili oyu gerektiğini belirtti. Ayrıca, asgari ücret, emekli maaşı ve ekonomik sorunlar konusunda hükümetin yanlış politikalar izlediğini ifade etti. Özel, vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceklerini vurguladı.

03.07.2024 12:46  Güncelleme: 13:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, erken seçim mesajı verdi, vatandaşın geçim sıkıntısına dikkat çekti.

ERDOĞAN "ERKEN SEÇİM" İÇİN KAPIYI KAPATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Bizce bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde erken seçim yoktur" ifadelerini kullanarak çağrılara kapıyı kapatmıştı

"KARAR ALALIM 2 AY SONRA SEÇİM OLSUN"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik değerlendirmesine ilişkin soruya, "Erken seçim diye bir şey söz konusu değil, seçimlerin yenilenmesi ya Cumhurbaşkanı kararıyla olur, bir daha aday olamıyor ya da Meclis'te 360 milletvekili oyuyla olur. Geçen sefer YSK'nın verdiği kararla bu dönemi ikinci dönem kabul edildiği için son bir kez aday olabiliyor. Meclisin 360 milletvekili ile karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bizce yarın karar alalım, iki ay sonra erken seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse, yaptığı siyasi değerlendirme o kadar isabetsizdir." dedi.

"BÖYLE HESAP OLMAZ VATANDAŞ PERİŞAN DURUMDA"

Özel, açıklamasının devamında "Dört yıl seçim yok, herkes hesabını buna göre yapsın. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, seçim yok diye en düşük emekli maaş 10 bin TL, geçen sene asgari ücrete üç ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi bu maaşla altı ay daha geçinsin diyor. Bugünkü 17 bin lira Ocak'taki 13 bin liraya denk geliyor, altı ay daha zam vermeyelim diyor. Böyle hesap olmaz. AK Partili, MHP'li olsun bütün seçmenler, bütün emekçiler, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaflar perişan durumda" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM YOK DİYE GEÇİNEMEZ DURUMDA BIRAKTINIZ"

"Biz hesabımızı, kitabımızı millete göre yapıyoruz" diyen Özel, "Biz Kocaeli Gebze'ye gidiyoruz, 100 bin kişi geliyor. 'Geçinebiliyor musunuz' diyoruz, 'geçinemiyoruz' diyorlar. 'Zam istiyor musunuz' diyoruz, 'istiyoruz' diyorlar. Eğer sen asgari ücrete zam vermezsen, geçim olmazsa, seçim olur. Ben demiyorum, meydanlar, 'seçim, seçim' diyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez durumda bıraktınız" sözleriyle eleştiride bulundu.

"VATANDAŞIN GÜNDEMİ NEYSE BENİM GÜNDEMİM O"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede dört ana başlığı ve çarelerini söylediğinin altını çizen Özel, "Bunun dışında ülkede demokrasi adına atılması gereken adımları da söyledim. Vatandaşın, milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi neyse, benim gündemim o" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON ARTI OLDUĞU SÜRECE FİYATLAR YÜKSELİYOR DEMEKTİR"

Özel, TÜİK verilerine ilişkin soruya, "Geçen sene öyle bir saçmaladınız ki enflasyon çok yüksekti, bu ay yine yüksek. Ama baz etkisiyle düşüş görülecek. Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Vatandaş enflasyon artı olduğu sürece fiyatlar yükseliyor demektir" yanıtını verdi.

Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel\'den yeni çağrı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hüseyin Ali Köken: Gereken neyse yapılsın … Ama ACİLLLL 50 6 Yanıtla
    Erdogan Metin: Sor o zaman eyt eyt diye bas bas bağırdiniz 43 yaşında milyonlari zorla emekli ettirip sonra neden etmeseydi efendim dedin de? Öyle şu olmalı bu olmalı demekle olmaz kral. 16 14
  • Ziya Öner: Erken seçim erken seçim erken seçim erken seçim erken seçim erken seçim 27 13 Yanıtla
    Erdogan Metin: Sebep? 12 22
  • seyhan sönmez: Bravo Özgür özel dogruya doğru yolun açık olsun 24 11 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Vatandaş yerel seçimlerde biraz bal çalında, ne yapacaklarını şaşırdılar. 17 16 Yanıtla
    Erdogan Metin: On numara tespit:) 10 8 nilgun aktaşkoçak: Aynen öyle bir kavanoz bal verdik ellerine dışından yalayıp duruyorlar 2 7
  • nilgun aktaşkoçak: 4 yıl bekleyeceksiniz Cumhurbaşkanlığı seçimi için diğeri için de 5 yıl o yüzden boşu boşuna çenenizi yormayın 4 11 Yanıtla
  • seyhan sönmez: Yanındaki Mehmet büyük ekşi degilmi ? Yada Mehmet küçük ekşi )))) 2 9 Yanıtla
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