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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in CHP'li belediyelerin genel koordinatörü olacağını açıkladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in CHP'li belediyelerin genel koordinatörü olacağını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir ilçe ve belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in Türkiye'deki bütün CHP'li belediyelerin yer alacağı komisyonun genel koordinatörü olacağını duyurdu. Özel, ayrıca 31 Mart'taki seçimlerde 'Türkiye İttifakı' ile başarılı sonuçlar elde edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen\'in CHP\'li belediyelerin genel koordinatörü olacağını açıkladı
27.01.2024 - 16:53,
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eskişehir ilçe ve belediye başkan adaylarını açıklamak için düzenlediği tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in Türkiye'deki bütün CHP'li belediyelerin yer alacağı komisyonun genel koordinatörü olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Parisi'nin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı program için Eskişehir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililer ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, 31 Mart'ta yapılacak seçimde adaylarının tanıtımını yapan CHP Genel Başkanı Özel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce için destek istedi. Düzenlenen etkinlikte salonda yer yer boşlukların olması dikkat çekti.

" Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üzerinde yeni bir oyun kurmaktadır"

Özgür Özel, partililere ve vatandaşlara yapmış olduğu konuşmada, "Farkında mısınız? Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı, çalmayan, çırpmayan, israf etmeyen, kaynakları yandaşlara değil vatandaşlara dağıtan, şeffaf, çalışkan belediyeciliğinin karşısında rekabet etmek yerine karşımıza çok büyük bir cephe kurarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sözde yalnız bırakarak geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, geçmişte partimizde olanların bile karşımızda adaylaşmasını sağlayarak, onlara çok farklı imkanlar sunarak, Türkiye'nin üzerinde yeni bir oyun kurmaktadır" dedi.

"31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır"

Tüm vatandaşlardan oy alarak 'Türkiye İttifakı' ile 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerden iyi sonuçlarla çıkacaklarını belirten Özgür Özel, "Yılmaz Hoca, Eskişehir'i 1999'da nasıl resmen ittifaksız ama büyük bir ittifakla, bütün temiz insanlardan, iyi insanlardan, Atatürk milliyetçilerinden, Türk milliyetçilerinden, muhafazakarlardan, devrimcilerden de aynı anda kendi temiz çalışkan kişiliğiyle oy alarak Eskişehir ittifakını kurduysa 31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Hep birlikte başaracağız. Bizim işimiz muhalefetle kavga etmek değil. Bize savaş açanlar oldu, ben barış ilan ettim bütün muhalefete. Bize çelme çakanlar oluyor. Dönüp ellerini sıkıyoruz, yola devam ediyoruz. Bize kumpas kuranlar oluyor, görüyoruz ama meşgul olmuyoruz. Bizim yolumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve cumhuriyete, biraz önce söyledim, Atatürk'ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye İttifakı'nı kurmaktır. Buna inanıyoruz, biz bu ülkeye güveniyoruz" diye konuştu.

"Yılmaz Büyükerşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu yeni kurulun genel koordinatörüdür"

1999 yılından bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen'in ise 31 Mart'tan itibaren CHP tarafından oluşturulan kurulun genel koordinatörü olarak görev yapacağını belirten CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Yılmaz Büyükerşen ne evinde oturacak, de de emeklilik yaşayacak. Yılmaz Büyükerşen'in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde bir eli Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum. 31 Ocak günü Ankara'da, bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinden, adaylarından ve yöneticilerinden oluşan bir çalıştay var. O çalıştay, yerel seçim sürecini değerlendirme çalıştayı. O çalıştayın açılışında ve başında olacak. Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, yapılan iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standardizasyonu ve geliştirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu yeni kurulun genel koordinatörüdür." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in CHP'li belediyelerin genel koordinatörü olacağını açıkladı - Son Dakika


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