 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Grubu Hakem Halil Umut Meler'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grubu Hakem Halil Umut Meler'i Ziyaret Etti

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrası hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i CHP'li isimler ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meler'den hakemliği bırakmamasını rica ettiklerini belirtti. Yaşanan olayın üzücü olduğunu söyleyen Murat Emir ise sporda şiddetin önlenmesi için herkesin harekete geçmesini umduğunu ifade etti. Eski FİFA kokartlı hakem Selçuk Dereli ise TFF'yi eleştirerek Türk futbolunu yönetecek kişinin Türk futbolunun unsurları tarafından seçilmesi gerektiğini söyledi.

12.12.2023 - 21:30,
Abone Ol

CHP grubundan hakem Meler'e ziyaret

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi grubu hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrası hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i CHP'li isimler ziyaret etti. Hastane önünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meler'den hakemliği bırakmamasını rica ettiklerini belirterek, "Sayın Genel Başkanımızla telefonla görüştürdük. O da kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ondan bir ricamız oldu. Asla ve asla hakemliği bırakmaması, devam etmesini istedik. Çünkü eğer birileri bırakacaksa bu Halil Umut değil, bu sporda, sanatta, siyasette vandallık yapan kişi ve kurumlardır. Halil Umut, Türkiye için, FİFA için, UEFA için gurur vesilesi ve görevini gayet iyi yapan birisidir. O yüzden Genel Başkanımızın da, CHP grubunun da, bizlerinde ondan özel ricası devam etmesi. Şiddete inat, bu vandallara inat görevini yapması" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu söyleyen Murat Emir ise, "Dün izlediğimiz görüntülüler hepimizi son derece üzdü. Asla kabul edemeyeceğimiz görüntüler bunlar. Bu noktada böylesine acı verici olayın bir vesile sayılmasını ve sporda şiddetin önlemesi için her kesimin harekete geçmesini umarım sağlar ve böylesinde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bizi mahcup eden olayların bir daha olmasını önlemiş oluruz" dedi.

"Türk futbolunu yönetecek kişiyi Türk futbolunun unsurları seçmelidir"

Eski FİFA kokartlı hakem Selçuk Dereli ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirerek, "Ben de uzun yıllar hakemlik yapmış bir arkadaşı olarak kendisine geçmiş olsun diliyorum. Şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Futbolda ki başarısızlıkların tek sebebi hakemler değil. Bunu görmemiz lazım. Hakemi eleştirmek, hakemi toplumun önüne atmak en kolayı. Tabii ki hakemde hata yapacak. Nasıl futbolcu hata yapıyorsa, Kulüp yöneticisi yanlış oyuncu transferi yapıyorsa, teknik adam yanlış taktik veriyorsa hakem de hata yapabilir. Buna şiddetle karşılık vermek son derece yanlış. Futbolda en büyük sorunumuz bunu tartışmak zorundayız, özerklik yapısındaki sorunlar. Türk futbolu kağıt üzerinde özerk olarak görünüyor ama uygulamaya baktığınızda ciddi sıkıntılar var. Bununla ilgili gerekenlerin yapılması gerekiyor. Türk futbolunu yönetecek kişiyi Türk futbolunun unsurları seçmelidir. TFF Başkanı ortamı germekten ziyade toparlayıcı olmalı. Hatırlayın bundan çok kısa bir zaman önce Beşiktaş'ın stadında Beşiktaş Başkanına parmağı ile tehdit eder bir şekilde davranışta bulundu. TFF Başkanı böyle davranırsa kulüp başkanları da böyle davranabiliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Grubu Hakem Halil Umut Meler\'i Ziyaret Etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Umut Meler, Faruk Koca, Umut, Yerel, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grubu Hakem Halil Umut Meler'i Ziyaret Etti - Son Dakika


22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:49
Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek Elon Musk, önümüzdeki sene TEKNOFEST için Adana'ya gelecek
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de

Son Dakika
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grubu Hakem Halil Umut Meler'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement