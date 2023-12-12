CHP Grubu Hakem Halil Umut Meler\'i Ziyaret Etti

CHP grubundan hakem Meler'e ziyaret

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi grubu hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrası hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i CHP'li isimler ziyaret etti. Hastane önünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meler'den hakemliği bırakmamasını rica ettiklerini belirterek, "Sayın Genel Başkanımızla telefonla görüştürdük. O da kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ondan bir ricamız oldu. Asla ve asla hakemliği bırakmaması, devam etmesini istedik. Çünkü eğer birileri bırakacaksa bu Halil Umut değil, bu sporda, sanatta, siyasette vandallık yapan kişi ve kurumlardır. Halil Umut, Türkiye için, FİFA için, UEFA için gurur vesilesi ve görevini gayet iyi yapan birisidir. O yüzden Genel Başkanımızın da, CHP grubunun da, bizlerinde ondan özel ricası devam etmesi. Şiddete inat, bu vandallara inat görevini yapması" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu söyleyen Murat Emir ise, "Dün izlediğimiz görüntülüler hepimizi son derece üzdü. Asla kabul edemeyeceğimiz görüntüler bunlar. Bu noktada böylesine acı verici olayın bir vesile sayılmasını ve sporda şiddetin önlemesi için her kesimin harekete geçmesini umarım sağlar ve böylesinde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bizi mahcup eden olayların bir daha olmasını önlemiş oluruz" dedi.

"Türk futbolunu yönetecek kişiyi Türk futbolunun unsurları seçmelidir"

Eski FİFA kokartlı hakem Selçuk Dereli ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirerek, "Ben de uzun yıllar hakemlik yapmış bir arkadaşı olarak kendisine geçmiş olsun diliyorum. Şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Futbolda ki başarısızlıkların tek sebebi hakemler değil. Bunu görmemiz lazım. Hakemi eleştirmek, hakemi toplumun önüne atmak en kolayı. Tabii ki hakemde hata yapacak. Nasıl futbolcu hata yapıyorsa, Kulüp yöneticisi yanlış oyuncu transferi yapıyorsa, teknik adam yanlış taktik veriyorsa hakem de hata yapabilir. Buna şiddetle karşılık vermek son derece yanlış. Futbolda en büyük sorunumuz bunu tartışmak zorundayız, özerklik yapısındaki sorunlar. Türk futbolu kağıt üzerinde özerk olarak görünüyor ama uygulamaya baktığınızda ciddi sıkıntılar var. Bununla ilgili gerekenlerin yapılması gerekiyor. Türk futbolunu yönetecek kişiyi Türk futbolunun unsurları seçmelidir. TFF Başkanı ortamı germekten ziyade toparlayıcı olmalı. Hatırlayın bundan çok kısa bir zaman önce Beşiktaş'ın stadında Beşiktaş Başkanına parmağı ile tehdit eder bir şekilde davranışta bulundu. TFF Başkanı böyle davranırsa kulüp başkanları da böyle davranabiliyor" ifadelerini kullandı.