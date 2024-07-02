"En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Politika

"En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler

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CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kayseri'de yaşanan taciz olayıyla ilgili olarak sağduyuya çağrıda bulundu. Başarır, sığınmacı sorununun çözülmesi gerektiğini ve bunun için söz verdiklerini belirtti. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücret açıklamasını eleştirdi ve bayrakların saldırıya uğramasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

02.07.2024 15:53
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CHP'li Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Bakan Şimşek'in asgari ücret yorumu, Sinan Ateş davası, Kayseri'de yaşanan olaylar ve sığınmacı sorunu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'E ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 'Gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde' açıklamasını eleştiren Başarır, "Kimse kusura bakmasın, sert konuşacağım. Utanmaz adam. 17 bin 2 lirayla gel bakalım, bir ay yaşayabilir misin? Bu ülkede çarşıya, pazara gidiyor musun? Ev kirasını biliyor musun? Daha yeni elektrik faturasına yüzde 38 ve yüzde 30 zam geldi. Enflasyon oranlarını biliyor musun?" ifadeleriyle Şimşek'e sert sözler söyledi.

"SANA 17 BİN LİRA VERECEĞİM TEK BAŞINA GEÇİNEBİLİYOR MUSUN"

Başarır, "Asgari ücret yüksek; düşür o zaman. Çağrı yapıyoruz, gelin bu temmuzda emekliye ve işçiye açlık sınırı üzerinde zam yapalım. Bu insanlar temmuzu, ağustosu, yazı, ocağa kadar ayları sefalet içerisinde geçirmesin. Pişkince bu ülkenin bakanı çıkıyor, 'asgari ücret yüksek' diyor. Utanç vericidir. 85 milyona havale ediyorum. Çağrı yapıyorum; gel benim evim burada boş. 1 ay boyunca sana 17 bin 2 lira vereceğim, geçin bakalım. Tek başına geçinebiliyor musun? Bu bir utanmazlıktır. Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir aymazlıktır" diye konuştu.

"SIĞINMACI SORUNUNU ÇÖZECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kayseri'de 7 yaşındaki bir kız çocuğunun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edilmesiyle başlayan olaylarla ilgili, "CHP grubu olarak yurttaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Sığınmacıların büyük bir sorun olduğunu ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ve çözeceğimize de söz veriyoruz" dedi.

"HERKES BİLİYOR Kİ BU SİYASİ BİR CİNAYET"

Başarır, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Sinan Ateş'in eşi ve çocukları mahkeme salonuna çelik yelek giyerek gelmek zorunda kaldılar. Bu, ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Bu, bir utanç meselesidir. Davada konuşulanlar, ifadeler, sanıkların ifadelerine baktığımız zaman dava sıradan bir cinayet gibi mahkemeye, Türkiye'ye anlatılmak isteniyor. Oysa herkes biliyor ki bu, siyasi bir cinayet. Biz bu davada tetikçilerin değil, arka plandaki siyasetçilerin ve faillerin yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Onların ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi.

"BAYRAKLARIMIZIN SALDIRIYA UĞRAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Başarır, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin de "Bu olaylardan sonra bu olaylara tepki gösteren yurttaşlarımızı, CHP grubu olarak sağduyuya davet ediyoruz. CHP grubu olarak sığınmacıların büyük bir sorun olduğunu ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ve çözeceğimize de söz veriyoruz. Ama sağduyu çağrımızı yeniliyoruz. Ancak bu olaylardan sonra Suriye'nin kuzeyinde bayraklarımızın sistematik olarak bazı karanlık el ve gruplar tarafından alçakça saldırıya uğraması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"BUNLARA GÜÇ VERMEYİN DİYE UYARMIŞTIK"

"Kıbrıs olaylarından bugüne kadar böyle bir şeyi gördüğümüzü hatırlamıyorum" diyen Ali Mahir Başarır, "Siz kimsiniz? Bu grubu eleştirdiğimiz zaman, 'Bunları beslemeyin, Suriye'yi karıştırmayın, bunları eğitmeyin, bunlara güç vermeyin' dediğimiz zaman; bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti, 'Onlar Kuvayimilliye ruhuyla toplanan gruplardır' demişti. Sayın Erdoğan, Kuvayimilliye bu ülkenin bayrağı için canını vermiştir. Senin beslediğin gruplar, benim bayrağımı yıkmıştır. Çıkıp, bunun hesabını vermelisin" ifadeleriyle sözlerini bitirdi.

"En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek\'e zehir zemberek sözler
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika 'En yüksek asgari ücret bizde' diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Seçmece null: Mevcut iktidar,halkın nazarında ağırlığını yitirmiştir....Herşeyin bir sonu var... 82 8 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Verilen vatandaşlıkların yasa dışı ve kanunsuz hepsin iptal edilmesi gerekiyor 68 2 Yanıtla
    Alper Elma: kesinlikle öyle, bu işi ciddiye almaları gerekiyor 13 0
  • Mustafa Albayrak: Mehmet Şimşek hükümet istifa 41 6 Yanıtla
  • Seyithan Koç: ben sadece bu hukumeti vede butun millet vekillerini bakanlarını bizi bu aclığa bu borclara mahkum ettikleri icin ALLAHA hevale ediyorum 30 5 Yanıtla
  • Ahmet Kçk: bakan simsegin turkiyeden ve enflasyondan haberi yok malesef bir an once erken secim yapilmali millet ne diyecek 24 5 Yanıtla
  • Hakan Kurt: en yüksek enflasyonda bizde sayın şimşek ondan niye hiç söz edilmiyor sanki asgari ücret o kadar yüksek ki bedava yaşıyoruz bu hayatı önceden ev kiraları asgari ücretin 3'te 1'i kadardı şimdi asgari ücreti geride bıraktı görülmemiş bir durum...!!! 16 1 Yanıtla
  • Mert Ünlükara: Ekmeğin kaç para olduğunu söyleşin biri şuna 13 3 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Gerçeklerden uzak olur herşeyi kağıt üzerinde görürsen böyle konuşursun. İnsanlar evine ekmek alamıyor, 8 1 Yanıtla
  • Murat Bidav: kendi etrafi zengin olunca bi insanin garibanin halinden anlamiyor ben ce 6ay 1yil zam yerine maaslarida eflosyana gore verin aylik sakin ama sakin ev kirasi ve dukkan kirasini eflosyona baglanayin duzenli yillik /10 yuzde sabit tututunmali bi yasa cikmali yoksa cinletler intiharlar artacakkk dahada 7 1 Yanıtla
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