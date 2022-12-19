"İmamoğlu'nu görevden alamam ama açığa alırım" diyen Bakan Soylu'ya CHP'den yanıt: Cesareti varsa yapsın - Son Dakika
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"İmamoğlu'nu görevden alamam ama açığa alırım" diyen Bakan Soylu'ya CHP'den yanıt: Cesareti varsa yapsın

19.12.2022 09:14

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Bakan Soylu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik "İstinaf ve Yargıtay kararı onaylarsa görevden alma hakkım yok ancak açığa alabilirim" sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi. CHP'li Erkek, "Görevden alamazlar. Hukuken de mümkün değil. İçişleri Bakanı Soylu'nun şeklen yetkisi var diyelim. Cesareti varsa uzaklaştırsın. İstanbul'u kaybettiler Türkiye'yi de kaybedecekler." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının yankıları sürüyor. CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını değerlendirdi.

"BİR SİYASİ POLEMİK CEZA DAVASININ KONUSU OLAMAZ"

"İBB Başkanı İmamoğlu'na, kullandığı kelime nedeniyle itiraz yolu açık siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu kime ahmak dedi?" sorusu üzerine "Aslında kimseye demedi. Kendisine "ahmak" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya nazikçe bir yanıt verdi, çok daha ağır bir yanıt verebilirdi. Bir siyasi polemik bir ceza davasının konusu olamaz" diye yanıt veren Erkek şöyle devam etti:

"MUHALEFETİ NASIL ENGELLERİZ DÜŞÜNCESİNDELER"

"Demokratik hukuk devletinde böyle bir dava açılmaz bile. Acaba muhalefetin üzerinde nasıl bir baskı oluşturabiliriz, nasıl engelleyebiliriz düşüncesindeler. Engelleyemezler. Ancak daha da güçlendirirler. İstanbul seçiminin iptal edilmesi gerçekten büyük bir ahmaklıktı. Türkiye'yi dünyaya rezil ettiler. Bir aday kazanmış mazbatasını almış. Siz hem seçimi hem mazbatayı iptal ediyorsunuz. Aradan aylar geçiyor Soylu tartışma başlatıyor, İmamoğlu yanıt veriyor. İmamoğlu'nun bir hakaret kastı olsa 6 Mayıs gecesi yapardı. Dosyada çok değerli anayasa profesörlerinin mütalaası var. Bugün yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan isimler ve "Suç unsuru yok" diyorlar. İmamoğlu davasının özü Fatih'in sözünde gizlidir: "Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür". Saray iktidarı Atatürk'ün dediği gibi gaflet, dalalet ve hıyanet içinde. Adaleti çürütmek hıyanettir ve gerçek bir beka sorunudur."

CHP'den Bakan Soylu'nun Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerine yanıt: Cesareti varsa uzaklaştırsın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek.

CHP'DEN BAKAN SOYLU'YA YANIT: GÖREVDEN ALAMAZLAR, HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "İstinaf onaylarsa yargı onayladıktan sonra da bir süreç daha var. Orada benim görevden alma hakkım yok ancak açığa alabilirim" sözlerine de yanıt veren CHP'li Erkek şu ifadeleri kullandı; "Görevden alamazlar. Hukuken de mümkün değil. İçişleri Bakanı Soylu'nun şeklen yetkisi var diyelim. Cesareti varsa uzaklaştırsın. İstanbul'u kaybettiler Türkiye'yi de kaybedecekler. Biz kazandığımızda aslında kendileri de kurtulacak. Gittikçe daha çok otoriterleşiyorlar ve daha çok hata yapıyorlar."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İmamoğlu'nu görevden alamam ama açığa alırım' diyen Bakan Soylu'ya CHP'den yanıt: Cesareti varsa yapsın - Son Dakika


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