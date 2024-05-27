CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Yerel Basın Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Yerel Basın Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Yerel Basın Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, kamuda tasarruf tedbirleri nedeniyle yerel basının gelirlerinin önemli oranda azalacağını belirterek, yerel basının tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Halıcı, ayrıca hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, emeklilerin hak ettikleri rahat ve huzurlu yaşam yerine hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade etti.

27.05.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, kamuda tasarruf tedbirleri nedeniyle yerel basının gelirlerinin önemli oranda azalacağını belirterek, "Yerel basın tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yanlış, hatalı ve Anayasa'ya aykırı olan genelgenin bu kısmını derhal geri çekin." dedi.

Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Mevcut ekonomi politikaları nedeniyle emeklilerin hak ettikleri rahat ve huzurlu yaşam yerine, hayatta kalma mücadelesi verdiğini öne süren Halıcı, "En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin asgari ücretle aynı seviyede olması ve bunun sabitlenmesi gerekmektedir. Emekli aylıkları sadece enflasyona endeksli değil, milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlenmelidir. Acilen intibak yasasının hayata geçirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Halıcı, kamudaki tasarruf tedbirlerine göre basın-yayın organlarına ilan ve reklam verilmeyeceğini ve kamu kurum, kuruluşlarının günlük gazete alımı yapmayacağını dile getirerek, bu durumun yerel basının gelirlerini önemli oranda azaltacağını söyledi.

Yerel basının hem demokrasinin hem de haber alma özgürlüğünün bölgelerdeki sigortası ve teminatı olduğuna değinen Halıcı, "Yerel basın tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Birçok gazeteci ve çalışan bu nedenle işsiz kalacak. Yanlış, hatalı ve Anayasa'ya aykırı olan genelgenin bu kısmını derhal geri çekin." dedi.

Halıcı, sahipsiz hayvanlar için de vicdani ve güvenli bir çözüm bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Milletvekili, Ekonomi, Isparta, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Yerel Basın Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 12:51:36. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Yerel Basın Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement