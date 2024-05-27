CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Yerel Basın Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Politika

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, kamuda tasarruf tedbirleri nedeniyle yerel basının gelirlerinin önemli oranda azalacağını belirterek, "Yerel basın tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yanlış, hatalı ve Anayasa'ya aykırı olan genelgenin bu kısmını derhal geri çekin." dedi.

Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Mevcut ekonomi politikaları nedeniyle emeklilerin hak ettikleri rahat ve huzurlu yaşam yerine, hayatta kalma mücadelesi verdiğini öne süren Halıcı, "En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin asgari ücretle aynı seviyede olması ve bunun sabitlenmesi gerekmektedir. Emekli aylıkları sadece enflasyona endeksli değil, milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlenmelidir. Acilen intibak yasasının hayata geçirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Halıcı, kamudaki tasarruf tedbirlerine göre basın-yayın organlarına ilan ve reklam verilmeyeceğini ve kamu kurum, kuruluşlarının günlük gazete alımı yapmayacağını dile getirerek, bu durumun yerel basının gelirlerini önemli oranda azaltacağını söyledi.

Yerel basının hem demokrasinin hem de haber alma özgürlüğünün bölgelerdeki sigortası ve teminatı olduğuna değinen Halıcı, "Yerel basın tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Birçok gazeteci ve çalışan bu nedenle işsiz kalacak. Yanlış, hatalı ve Anayasa'ya aykırı olan genelgenin bu kısmını derhal geri çekin." dedi.

Halıcı, sahipsiz hayvanlar için de vicdani ve güvenli bir çözüm bulunabileceğini ifade etti.