CHP'li vekilden AK Parti'ye gece saat 01:00'den sonra uygulanan müzik yasağı tepkisi: Yaşam tarzına müdahaledir - Son Dakika
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CHP'li vekilden AK Parti'ye gece saat 01:00'den sonra uygulanan müzik yasağı tepkisi: Yaşam tarzına müdahaledir

18.08.2022 12:49
CHP'li vekilden AK Parti'ye gece saat 01:00'den sonra uygulanan müzik yasağı tepkisi: Yaşam tarzına müdahaledir

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, pandemi yasakları kaldırıldığı halde sadece eğlence yerlerinde gece saat 01:00'den sonra uygulanan müzik yasağının sürdüğünü belirtti. Kılıç, "Virüs müzik dalgasıyla mı yayılıyor da sadece bu sektörün yasağı devam ediyor? Bu, müzik emekçilerinin işine, ekmeğine yapılmış kasıtlı bir müdahaledir. Müzik yasağı, yaşam tarzına müdahaledir. AKP'nin yeni bir yaşam tarzı dizayn etmesine izin vermeyeceğiz" sözlerini sarf etti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, pandemi yasakları kaldırıldığı halde sadece eğlence yerlerinde gece saat 01: 00'den sonra uygulanan müzik yasağının sürdüğünü belirterek, "Virüs müzik dalgasıyla mı yayılıyor da sadece bu sektörün yasağı devam ediyor? Bu, müzik emekçilerinin işine, ekmeğine yapılmış kasıtlı bir müdahaledir. Müzik yasağı, yaşam tarzına müdahaledir. AKP'nin yeni bir yaşam tarzı dizayn etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, bugün yaptığı yazılı açıklamada, müzik yasağı ile ilgili TBMM'ye daha önce verdiği soru önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen yanıtı aktardı. Kılıç, Bakan Soylu'nun yanıtında, "Müzik yayını yapılabilme süresinin saat 01: 00'e kadar uzatıldığı, canlı müzik izni bulunmayan eğlence yerlerinde ise müzik yayınına kesinlikle izin verilmeyeceğinin genelge ile talimatlandırıldığı" ifadelerinin yer aldığını belirtti.

"YENİ YAŞAM TARZI DİZAYN ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Soylu'nun yanıtını değerlendiren Kılıç, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanı'na soru önergemizde sormuştuk. Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıkları ile konuyu değerlendireceklerdi. Ne oldu? Altı ay geçti, halen değerlendiremediler mi? Altı ayda değerlendirmeleri bitmedi mi? Yoksa o gün, her zaman yaptığınız gibi konuyu savuşturmak için mi öyle dediniz? Soru önergesine verdiğiniz 'Müzik yasağının devam ettiği' konusundaki bu cevabınıza kadar resmi bir açıklama yapmadığınıza göre, savuşturduğunuz sonucu çıkıyor. Pandemi tedbirleri bir bir kaldırıldı. Bütün yasaklar kaldırıldığı halde gece 01:00'den sonra müzik yasağı neden hala devam ediyor? Virüs müzik dalgasıyla mı yayılıyor da sadece bu sektörün yasağı devam ediyor? 'Vatandaşlar hemen yatsın-uyusun, aman eğlenmesin, aman bir araya gelmesin' istiyorlar. Bu, müzik emekçilerinin işine, ekmeğine yapılmış kasıtlı bir müdahaledir. Müzik, hayatımızda hep var olacak. Müzik yasağı, yaşam tarzına müdahaledir. AKP'nin yeni bir yaşam tarzı dizayn etmesine izin vermeyeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Sevda Erdan Kılıç, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekilden AK Parti'ye gece saat 01:00'den sonra uygulanan müzik yasağı tepkisi: Yaşam tarzına müdahaledir - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li vekilden AK Parti'ye gece saat 01:00'den sonra uygulanan müzik yasağı tepkisi: Yaşam tarzına müdahaledir - Son Dakika
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