CHP Kadın Kolları Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Kadın Kolları Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaya, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajda cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını ifade etti.

22.08.2024 12:18
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 15. Olağanüstü Kadın Kolları Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 81 ilin Kadın Kolları Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaya ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Asu Kaya'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Kaya, deftere şunları yazdı:

"Sizin yarattığınız, var ettiğiniz cumhuriyetimizin değerlerini ayakta tutmak için her daim her alanda mücadelesini sürdüren cumhuriyet kadınları olarak, bize emanet ettiğiniz değerlere, kadın-erkek eşitliğine olan inancımıza bağlılığımızı arz etmek için huzurunuzdayız. İnsanlarımızın refaha ulaşması için Anadolu'nun her bir karış toprağında verilen mücadelelerde, karar alma mekanizmalarında bugün daha çok olmamız konusunda bizlere güç verdiniz. Işık ve umut oldunuz. Ülkemizin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi ve gelişmesi için gösterdiğiniz ilkelerin, laikliğin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin çağdaşlık yönünde süratle ilerlemek için vazgeçilmez olduğunu sizden öğrendik. Ulusumuzun kurtartıcısı ve kurucusu, ilk ve ebedi genel başkanımız olarak başardığınız tüm devrimlere, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, tüm emanetlere ve eserlere sahip çıkacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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