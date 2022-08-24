CHP'li Nazlıaka, Erzincan'da muhtar ve STK temsilcileriyle buluştu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Erzincan'da muhtar, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, kadın sporcular ve partisinin belde belediye başkanları ile bir araya geldi.

Nazlıaka, Çağlayan beldesindeki bir lokantada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, muhtarların öneminden bahsetti.

Türkiye'de yapılan ilk seçimlerin muhtarlık olduğunu ifade eden Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız adeta yaşadıkları mahallenin kalp atışıdır. Hangi evde dert kaynıyor, hangi evde et kaynıyor, en iyi onlar bilir. Kimin düğünü var, kimin cenazesi var, en iyi onlar bilir. Yani muhtarlar aslında herkesin, toplumumuzda yaşayan tüm vatandaşlarımızın bir nevi danışmanı, psikoloğu gibidir ve her derdini açtığı kişidir. Biz diyoruz ki bir tane muhtarlık kanunu olsun. Muhtarlarımız da oradan çok rahatlıkla bu kanuna göre ne yapması gerektiğine dair yol haritasını çizebilsin."

Halkın iktidarını hep birlikte kuracaklarını söyleyen Nazlıaka, "Bizler halkın partisiyiz, halkın içindeyiz ama az kaldı. İlk seçimlerden sonra halkın partisi olarak halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Bu anlamda vereceğiniz destek için, koyacağınız emek için ve yüreğiniz için her birinize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Programa CHP İl Başkanı Ayhan Doğan ve partililer de katıldı.

Nazlıaka, gün içerisinde partisine üye olan kadınlara rozet takıp, esnaf ziyareti yapacak.