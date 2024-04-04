CHP, Kırklareli'nde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı.
CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini İl Seçim Kuruluna teslim etti.
CHP Kırklareli İl Başkanlığınca önceki gün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.
CHP'nin yeniden sayım istemiyle başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedilmişti.
İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etmiş, bu yanlışlık düzeltilmişti.
Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 173'ten 21 bin 287'ye yükselmişti.
Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.
Son Dakika › Politika › CHP, Kırklareli'nde oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu - Son Dakika
MHP'den Osmancık Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Gelgör, görevine başladı. Mazbatasını alarak belediyeye giden Gelgör, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Gelgör, Osmancık halkına teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Törene MHP yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Aydın merkez ilçe Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alarak görevine başladı. Yetişkin, vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları verdi ve çalışmalarına başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, görevi eski Belediye Başkanı Mustafa Demir'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Doğan, Samsun'un önemli bir şehir olduğunu ve geçmişteki tecrübeleri ileriye taşıyacaklarını belirtti. Eski Başkan Demir ise, görevi devrederek Samsun'un Türkiye ve dünya genelinde önemli bir yere geleceğini vurguladı.
CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?