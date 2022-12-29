CHP koridorlarında gündem olan İmamoğlu iddiası: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi

Ne yapıyorsunuz müdür bey! Personelini herkesin önünde hakaret ederek tokatladı

CHP'de adı Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İmamoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), 'Büyüyen ve Gelişen Şehirler, Uluslararası Belediye Başkanları İstanbul Dayanışma Toplantısı' düzenlendi.

BELEDİYE BİNASINDA TOPLANTI

Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıya, Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) Başkanı da olan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ve EUROCITIES Genel Sekreteri Andre Sobczak katıldı.

"ÖYLE BİR DUYGUMUZ YOK ŞU AN"

İmamoğlu, toplantının ardından belediyenin önünde bekleyen bir grup vatandaşın yanına giderek, bir süre sohbet etti. Gruptan bir kişinin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Öyle bir duygumuz yok şu anda" yanıtını verdi.