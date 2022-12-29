CHP koridorlarında gündem olan İmamoğlu iddiası: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi - Son Dakika
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CHP koridorlarında gündem olan İmamoğlu iddiası: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi

29.12.2022 11:06

CHP kulislerinden bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" diyen bir vatandaşı, "Şu anda öyle bir duygumuz yok" diyerek susturdu.

CHP'de adı Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İmamoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sputnik'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), 'Büyüyen ve Gelişen Şehirler, Uluslararası Belediye Başkanları İstanbul Dayanışma Toplantısı' düzenlendi.

BELEDİYE BİNASINDA TOPLANTI

Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıya, Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) Başkanı da olan Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ve EUROCITIES Genel Sekreteri Andre Sobczak katıldı.

"ÖYLE BİR DUYGUMUZ YOK ŞU AN"

İmamoğlu, toplantının ardından belediyenin önünde bekleyen bir grup vatandaşın yanına giderek, bir süre sohbet etti. Gruptan bir kişinin "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Öyle bir duygumuz yok şu anda" yanıtını verdi.

YORUMLAR (4)
  • Recai durukan: BELEDİYE SECİMLERİNDE AKP 'ye kendine çeki düzen ver oylarıydı bende zeydana verdim bu adam kendini RTE 'YE rakipmi görüyor komik Cevap Yaz 35 18 Yayından Kaldır
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3 yıl önceki vaatleri hatırlatılan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kaçamak cevap! 3 yıl önceki vaatleri hatırlatılan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kaçamak cevap! İBB'de 'Uluslararası Belediye Başkanları İstanbul Dayanışma Toplantısı' İBB'de 'Uluslararası Belediye Başkanları İstanbul Dayanışma Toplantısı'

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP koridorlarında gündem olan İmamoğlu iddiası: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP koridorlarında gündem olan İmamoğlu iddiası: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi - Son Dakika
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