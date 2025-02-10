CHP Kurultayı'nda Oy İhlasları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Politika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddiası üzerine soruşturma başlatırken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski grup başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da Kasım 2023'te gerçekleşen CHP 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı' şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.