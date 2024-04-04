CHP\'li Alim Karaca, Fethiye Belediye Başkanlığına seçildi

CHP'den Fethiye Belediye Başkanlığına seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Fethiye ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen Karaca, Fethiye Adliyesi İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ungan'dan mazbatasını aldı.
Fethiye'de seçimin sükunet içerisinde tamamlandığını ifade eden Karaca, "Bize seçim sürecinde partili partisiz destek verenlere şükranlarımız sunuyorum. Biz, önümüzdeki beş yıllık süreçte çok güzel hizmetler yapmaya deva edeceğiz." dedi.
Karaca, adliye önünde bekleyen partililere teşekkür etti.
Törene, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ile partililer takıldı.
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Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
CHP'den Ardeşen Belediye Başkanı seçilen Enver Atagün, mazbatasını alarak görevine başladı. AK Parti'li eski Belediye Başkanı Avni Kahya, görevi Atagün'e devretti. Atagün ve Kahya, el ele tutuşarak binadan çıkarken vatandaşları selamladı. Kahya, Ardeşen'in kazanması için her zaman mücadele ettiğini belirtirken, Atagün de Ardeşen'i en iyi şekilde yöneteceğine söz verdi.
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