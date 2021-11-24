Üye Girişi
CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı! - Son Dakika

CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı!

24.11.2021 11:51

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptığı sırada CHP'lilerle gerginlik yaşayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesine küfür edildiğini iddia eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakan Soylu, "Niçin zehirli yılan dendiğini daha iyi anladım. Allah Milletimizi bunlardan korusun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptığı sırada güldüğü iddia edilen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile tartışma yaşamış ve ortalık gerilmişti. AK Partili ve CHP'li isimlerin karşı karşıya geldiği oturumda, Bakan Soylu'nun CHP'li Ali Mahir Başarır'a küfür ettiği öne sürüldü. Başarır, katılığı bir televizyon programında bu iddiayı yineledi.

BAKAN SOYLU'DAN CEVAP

Bakan Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından Ali Mahir Başarır'ın katıldığı canlı yayının videosunu paylaşarak sert ifadeler kullandı. Başarır'a neden zehirli yılan dendiğini anladığını belirten Soylu, "Yıllarca Kaymakamlık, Valilik, AFAD Başkanlığı, Milletvekilliği, Bakan Yardımcılığı yaptım. Ama bu kadar çirkinleşmiş bir siyasetçi görmedim. Yalanı bu kadar pervasız kullanan bir insan tanımadım. Niçin zehirli yılan dendiğini daha iyi anladım. Allah Milletimizi bunlardan korusun" diye konuştu.

Bakan Soylu'dan annesine küfür edildiğini iddia eden CHP'li Başarır'a çok sert yanıt: Neden zehirli yılan dendiğini anladım
CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan zehirli yılan yanıtı!

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Süleyman Soylu, Yılan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan 'zehirli yılan' yanıtı! - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında şiddetli kavga! 11:52 Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında şiddetli kavga! 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! 10:35 Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:52 Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında şiddetli kavga!
11:51 CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı!
11:38 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu
11:38 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
11:35 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
11:31 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
11:30 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler
11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı! Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!         
11:56
Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler         
11:30
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 12:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement