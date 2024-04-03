CHP'li Belediye Başkanından ittifak ortaklarına mazbata alımında gönderme - Son Dakika
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Politika

CHP'li Belediye Başkanından ittifak ortaklarına mazbata alımında gönderme

Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, eski ittifak ortaklarına mazbata alım töreninde gönderme yaptı.

03.04.2024 20:40  Güncelleme: 20:46
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CHP'li Belediye Başkanından ittifak ortaklarına mazbata alımında gönderme

KIRŞEHİR - Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, eski ittifak ortaklarına mazbata alım töreninde gönderme yaptı.

Kalabalık bir gurupla parti binasından Kırşehir adalet sarayına giden Ekicioğlu, mazbatasını aldıktan sonra eski ittifak ortakları İYİ Partiye göndermede bulundu. Ekicioğlu, konuşmasında; "Bazıları biz getirdik biz götürürüz diyenler demek ki iş öyle değilmiş. Sizler yoksunuz ama biz varız ve yine seçim kazandık."dedi.

'Halka dokunduk ve politika yapmadık' diyen Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Hedefini işine odaklı yapmak kamuoyunun ve toplumun teveccühüne mashar oluyor. Seçim bitti ve yükümüz ağır. İsteyenlere teknik konularda yardımcı olacağız. 89 Yılındaki hataya düşmeyeceğiz. Oy için hiçbir yere göz kırpmadık ve sağduyu kazandı."

Mazbatasını alan Ekicioğlu, adalet sarayı önünden kalabalık bir gurupla belediye binasına gitti.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

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