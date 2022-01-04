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CHP'li Gürer: "En düşük emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli" - Son Dakika

CHP'li Gürer: "En düşük emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli"

04.01.2022 12:02
CHP'li Gürer: "En düşük emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memur, emekli ve işçi maaşlarına yapılan zammın enflasyon rakamlarının altında kaldığını, beklenen artışın yapılmadığını söyledi. Emeklilerin mağdur edildiğini, ücretli çalışanların yoksulluk sınırının altında kaldığını dile getiren Gürer, asgari ücrete gelen zammın da enflasyon karşısında eridiğini ileri sürdü.

Gürer, emeklilerin aldıkları maaşla yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığını savunarak "1500 lira olan en düşük ücret 2 bin 500 liraya yükseltildi. Aslında bu yükseltme değil, emeklinin gasbedilen hakkının yarısının iadesi olarak değerlendirilmeli." dedi.

En düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini, bu konuda verdiği kanun teklifinin, aralık ayında iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini aktaran Gürer, "Emeklilerin içinde bulunduğu sıkıntı dikkate alınarak esasında asgari ücret taban ücret olmalı ve emekliler onun altında ücret almamalı. Bunun için de mutlak suretle düzenleme sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon oranı nedeniyle kiraların da yükseldiğini belirten Gürer, esnafın kirasını ödemekte zorlandığını, her kesimin bu konuda mağdur olduğunu söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Emekli, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP'li Gürer: "En düşük emekli aylığı asgari ücrete endekslenmeli" - Son Dakika
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