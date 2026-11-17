CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastane binaları ve tıbbi cihazlarla sunulamayacağına değinerek, sağlık personeli atamalarının ihtiyaca göre planlanması gerektiğini söyledi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de hastane ve randevu sayısındaki artışa karşın Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel atamalarının aynı oranda yapılmadığını dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinin yalnızca hastane binaları ve tıbbi cihazlarla çözülemeyeceğini anlatan Karaoba, sağlık alanında personel atama planlamasının gerektiği şekilde yapılamadığını savundu.

Karaoba, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte hareket edin. Kafanıza göre atama yapıyorsanız o zaman YÖK kafasına göre kadro açmamalıdır. Kafasına göre istihdam sağlayamayacağı, nüfusa orantısız insanların okulunu açmayacak, ihtiyaç olan bölümleri açacaksınız. Bu insanlar hepimizin. AK Parti'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, diğer partilisi fark etmez. Bu insanlara ekmek savaşının siyasetini yaptırmayın. Bu insanlar bir okul okuyorsa yarın bir gün atanma ihtimaline karşın okuyor. İşsiz kalacaksa ailelere bu ekonomik yükü lütfen getirtmeyin."