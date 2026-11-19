CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, "İzleme komisyonuna Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir üye vereceğiz. Biz o yasaya imzamızı da koymuştuk, oy da vermiştik. İmzamızın da oyumuzun da arkasındayız." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, lenfoma tedavisi gören Cem Şahin'e kök hücre bağışlayacak donör son anda vazgeçtiği için planlanan naklin gerçekleşmediğini anlattı. Naklin yapılamaması nedeniyle Şahin'in, tedavi sürecinin değiştiğini, 2024'te de 20 yaşında hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıç, ailenin, tedavi sürecinde yaşananlara ilişkin sorularına yanıt alamadığını söyledi.

Nakil hazırlığı başladıktan sonra bağışçının vazgeçmesinin hayati riski artırdığına işaret eden Kılıç, "Kararları, yazışmaları ve alınan veya alınmayan önlemleri derhal açıklayın. Ailenin itirazını ivedilikle ve titizlikle değerlendirin. Tespit edilen her eksiği de bundan sonraki hastalar için bir an önce giderin." diye konuştu.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Kılıç, ülkede artık "tüketen değil tükenen işçilerin" bulunduğunu dile getirdi.

İnsanların yediği yemeğin borcunu ödeyemeden borcuna faiz işlerken, yeni ihtiyaçların hemen hemen her gün kapıya dayandığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"İnsanlara geçen ayın açlığını bu ayın faiziyle ödetiyorsunuz. Sonra da çıkıp 'Bir az daha sabır, bir az daha sabır, bir az daha sabır.' Vatandaş sabrı hangi bankaya yatırsın da borcunu ödesin? Hangi markette bu sabrı harcasın? Çocuğunun beslenme çantasına sabır mı koysun? Kapıya dayanan ev sahibine 'Sabır' mı desin? Üstelik bu borç kıskacı evde de bitmiyor, dükkanda, atölyede, fabrikada hayatın her alanında devam ediyor."

Konuşmasının ardından bir basın mensubunun, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna üye verecek misiniz?" sorusuna ise Kılıç, "İzleme komisyonuna Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir üye vereceğiz. Biz o yasaya imzamızı da koymuştuk, oy da vermiştik. İmzamızın da oyumuzun da arkasındayız." yanıtını verdi.