CHP'li Kılıç'tan çete ve uyuşturucu için araştırma önergesi açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, "Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra sarı listeler konuldu, görevlerden dışlandık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni nesil çeteler ve uyuşturucu sorunu ile ilgili CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Serkan Sarı'nın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi sunacaklarını açıkladı. Uyuşturucu ve çeteleşme sorununun artık birkaç sokakta yaşanan münferit olaylar olmadığını belirten Kılıç, "Bugün ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın dahi uyuşturucuyla tanıştırıldığı, sosyal medya üzerinden sahte zenginlik, sahte güç ve kolay para hayalleri satıldığı, çocuklarımızın suç örgütleri tarafından ucuz, kolay ve gözden çıkarılabilir insan kaynağına dönüştürüldüğü bir tabloyla maalesef karşı karşıyayız. Çete düzeni çocuklarımızın ayağına kadar gelmiş durumda ve artık okul kapıları bile bu tehdidin dışında değil" ifadelerini kullandı.

"Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra sarı listeler konuldu, görevlerden dışlandık"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında yaşanan hukuki sürece ilişkin de konuşan Kılıç, "Yaklaşık 2,5-3 yıldır CHP'nin 38. Kurultayı ülke gündeminde. Yer yer kamuoyu yanıltıldı, yer yer sosyal medya manipüle edildi. Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra sarı listeler konuldu, görevlerden dışlandık. Basın ve medya alanında milletvekili arkadaşlarımıza ambargolar uygulandı. Uluslararası komisyonlardaki görevlerimizden çıkarıldık. Yerel seçim sürecinde, yani aday belirleme süreçlerinde dışlandık ve Meclisteki kürsü hakkımız, söz hakkımız sınırlandırıldı" dedi.

İki grup başkanvekilinin selamlaşmaması dikkati çekti

Kılıç, basın toplantısı sonrası Meclis basın koridorunda yürüdüğü sırada YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile karşılaştı. İkilinin selamlaşmaması dikkati çekti.