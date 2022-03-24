CHP'li milletvekilinden Mecliste milli takım formasıyla basın toplantısı - Son Dakika
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CHP'li milletvekilinden Mecliste milli takım formasıyla basın toplantısı

24.03.2022 23:04

CHP'li milletvekilinden Mecliste milli takım formasıyla basın toplantısı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: "Futbolda naklen yayının TRT eliyle tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmasını teklif ediyorum" Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Futbolda naklen...

CHP'li milletvekilinden Mecliste milli takım formasıyla basın toplantısı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel:

"Futbolda naklen yayının TRT eliyle tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmasını teklif ediyorum"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Futbolda naklen yayının TRT eliyle tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmasını teklif ediyorum" dedi.

Adıgüzel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına Türk A Milli Takımı formasıyla geldi. Adıgüzel, Türk Milli Takımı'na Portekiz maçı öncesinde başarılar dinleyerek, futbolda naklen yayınlardaki belirsizliğin sürdüğünü söyledi. Adıgüzel, "Son yıllarda tartışmaların odağı halindeki yayıncı kuruluş fiyatı revize yaptı. Kulüpler ise sürekli zarar etti. 22 yıl önce decoder ve şifrenin olmadığı dönemde mali durum bu kadar kötü değildi. Kulüpler 400 TL kazanıyorsa, 250 TL harcıyordu. Şimdi 4 milyar kazanıyorlar ama 20 milyar lira harcıyorlar. Artık kulüplerin bunu taşıması mümkün değil. Şifre nedeniyle ilgi ve izleyici azalmaktadır. Yeni bir düzene ihtiyaç var. TRT'nin 50 yıllık tecrübesi, 14 kanalı, yetişmiş personeliyle her ne kadar siyasi ve kültürel yayınlarını objektif bulmasak da, sporda bir sorumluluk alabilir. Futbolda naklen yayının TRT eliyle tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmasını teklif ediyorum" dedi.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu teklifine ilişkin de Adıgüzel, "Spor kulüplerinin mali ve idari açıdan disipline ihtiyacı var mıdır? Vardır. Denk bütçe olması, kulüp yönetimlerinin yaptığı finansal uygulamalardan sorumlu olması ve aldıkları kararların kendi yönetimleri ile sınırlı kalması, gelecek yönetime yük bindirmemeleri konusundaki uygulamaları destekliyoruz. Getirilen teklif spor kulüplerini dernek statüsünden şirkete çeviriyor. Spor kulüpleri Türk Ceza Kanunu'na tabi olur olmaz ertesi sabah hepsi iflas eder, kayyuma gitme riski ile karşı karşıya kalır. Bu, birçok büyük spor kulübünün, dünyada ederi olan kulübün bu şekilde borç-iflas kıskacıyla kayyuma ve uluslararası şirketlere satılma ihtimalini doğurur" ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekilinden Mecliste milli takım formasıyla basın toplantısı
CHP'li milletvekilinden Mecliste milli takım formasıyla basın toplantısı
CHP'li milletvekilinden Mecliste milli takım formasıyla basın toplantısı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li milletvekilinden Mecliste milli takım formasıyla basın toplantısı - Son Dakika


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