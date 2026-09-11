CHP'li Sarı, istifa edip AKP'ye geçen belediye başkanlarını eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Sarı, istifa edip AKP'ye geçen belediye başkanlarını eleştirdi

CHP\'li Sarı, istifa edip AKP\'ye geçen belediye başkanlarını eleştirdi
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 2024 yerel seçimlerinden bugüne CHP adayı olarak seçilen çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesinin iktidar saflarına geçtiğini belirterek bu isimleri adaylaştıranların sorgulanması gerektiğini söyledi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 2024 yerel seçimlerinden bugüne, CHP adayı olarak seçilen çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesinin iktidar saflarına geçtiğini belirterek, "2024 yerel seçimlerinde bu isimleri kimlerin, hangi yöntemlerle ve hangi referanslarla adaylaştırdığı mutlaka sorgulanmalıdır. Siyasi sorumluluk yalnızca gidenlere değil, onları o makamlara taşıyanlara da aittir" dedi.

CHP'li Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yerel seçimlerinden bugüne, partimizin adayı olarak seçilen çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi iktidar saflarına geçti. Ağustos ayında partimizden istifa ederek görevlerine bağımsız devam eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve dün istifa eden Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da AKP'ye katılarak vatandaşın verdiği oylara ihanet etmişlerdir. Peki adayları kim belirledi, hangi yöntemlerle belirledi, hangi referanslarla bu isimler tercih edildi? Bütün sorumluluğu AKP'ye geçenlerin üzerine yüklemek, işi yarım bırakmaktır. Sorumluluğu yalnızca saf değiştiren isimlere yükleyip işin içinden çıkamayız. 2024 yerel seçimlerinde bu isimleri kimlerin, hangi yöntemlerle ve hangi referanslarla adaylaştırdığı mutlaka sorgulanmalıdır. Bu sürece ilişkin kapsamlı ve samimi bir öz eleştiri yapılmadan aynı hataların tekrarını önlemek mümkün değildir. Siyasi sorumluluk yalnızca gidenlere değil, onları o makamlara taşıyanlara da aittir. Kimsenin şüphesi olmasın; sandıkta kendilerine verilen yetkiyi başka bir siyasi çizgiye taşıyanlar ilk seçimde kaybedecek. Partimiz, sorumluluk almayı bilen, yürüdüğü siyasi çizgi belli olan doğru adaylarla 2029 seçimlerinde kaybettiği belediyeleri tekrar kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarı, istifa edip AKP'ye geçen belediye başkanlarını eleştirdi - Son Dakika

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