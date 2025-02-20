CHP'li Sarıbal: Mutluluk Oranı Düşüyor

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre mutluluk oranının yüzde 49,6'ya düştüğünü belirterek, "Eğer TÜİK bunu söylüyorsa bu rakam çok daha yüksektir." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin temel probleminin yoksulluk olduğunu, iktidarın yanlış politikalarının yoksulluğu körüklediğini savundu.

Halkın hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksullukla boğuştuğunu, gençlerin hayallerini yitirdiğini ve yurt dışında yeni bir hayat kurma umuduyla yaşadıklarını kaydeden Sarıbal, TÜİK'in 2024 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre, mutlu olduğunu söyleyenlerin oranının bir yılda yüzde 57'den yüzde 49,6'ya düştüğünü aktardı. Sarıbal, "Toplumun mutsuzluğu artmış. Eğer TÜİK bunu söylüyorsa bu rakam çok daha yüksektir." görüşünü paylaştı.

Araştırmaya göre vatandaşların en büyük sorun olarak hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluğu gördüğünü belirten Sarıbal, "İşsizliği burada göremiyoruz. TÜİK, toplumun yaşadığı gerçekleri ve sorunları rakamsal olarak vermekten korkuyor." diye konuştu.

Sarıbal, Türkiye'nin genç nüfusunun ciddi oranda azalmaya başladığına dikkati çekerek, 2000'li yıllarda toplam nüfusun yüzde 20'sini oluşturan 15-24 yaş arasındaki gençlerin oranının, bugün yüzde 14,8'e düştüğünü söyledi. Vatandaşların evlilikten kaçtığını, gençlerin maddi sorunlardan dolayı evlenemediğini ve çocuk yapamadığını öne süren Sarıbal, tüm bunların sonucunda da nüfus artışının azalmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Sosyal yardım alan aile sayısının 3,5 milyona ulaştığını dile getiren Sarıbal, "Alo Sosyal Yardım Hattı'na 2014 yılında 1 milyon 815 bin kişi müracaat etmiş. 2024 yılında ise yaklaşık 5 milyon kişi bu hattı arayıp, 'benim ekmeğe, suya ihtiyacım var' demiş. Ne yazık ki bugün 14 milyondan fazla insan sosyal yardım destekleriyle yaşamını sürdürmektedir. Bunun da 170 bini çocuk. Bugün 8,5 milyon çocuk sağlıklı, dengeli yeterli beslenemiyor, 1 milyon insan yatağa aç giriyor. Tüm bunların sorumlusu AKP'dir." ifadesini kullandı.