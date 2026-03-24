CHP'li Torun: Ormanlar İmara Açılıyor

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, orman alanlarının imara açıldığını iddia ederek, "Bir imar değişikliğiyle, bir yönetmelik düzenlemesiyle dün korunan alan dediğiniz orman bugün nitelikli kullanım alanı oluyor." dedi.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin orman, mera, kıyı, tarım arazisi gibi yeşil alanları ya sattığını ya da yerleşime açtığını savundu.

"Bir imar değişikliğiyle, bir yönetmelik düzenlemesiyle dün korunan alan dediğiniz orman bugün nitelikli kullanım alanı oluyor." ifadesini kullanan Torun, Türkiye'nin dört bir yanında aynı tablonun olduğunu ileri sürdü."

Torun, "Karadeniz'de dereler HES'lerle kurutuldu, Ege'de kıyılar 'turizm' adı altında betonla dolduruldu, zeytin ağaçları söküldü, atıldı. Marmara'da ormanlar sanayi ve konut baskısıyla nefessiz bırakıldı. İstanbul'da ise şehir artık büyümüyor, boğuluyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Beykoz'da 1 milyon metrekarelik bir ormanlık alanı imara açtığını iddia eden Torun, "Önce statüsünü değiştirdiler, sonra yapılaşmaya açtılar, ne için?" ifadesini kullandı.

Torun, ormanları betona çeviren anlayışa karşı olduklarını söyleyerek, buna son verilmesi gerektiğini dile getirdi.