Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" sözlerine İYİ Parti'den itiraz: Son bildiride böyle bir bilgi yok - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız" sözlerine İYİ Parti'den itiraz: Son bildiride böyle bir bilgi yok

30.01.2023 21:15

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" sözlerine İYİ Parti'den itiraz geldi. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride, 13 Şubat'la ilgili toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini "14 Mayıs" olarak açıklamasının ardından Türkiye seçim havasına girdi. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklarken, 6'lı Masa ise henüz adayını duyurmuş değil. Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. 9 ana başlık, 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı metin, aynı zamanda muhalefetin seçim beyannamesi olma özelliği taşırken, adayla ilgili net bir bilgi yer almadı.

KILIÇDAROĞLU: 13 ŞUBAT'TA ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

6'lı Masa bir sonraki toplantısını 13 Şubat tarihinde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Bu toplantının öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında "Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIK AÇIKLAMASINA YÖNELİK BİR BİLGİ MEVCUT DEĞİL"

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine itiraz gibi bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride, 13 Şubat'la ilgili toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil." dedi.

"DEĞERLENDİRMEMİZİN ARDINDAN İYİ PARTİ KARARINI ORTAYA KOYACAK"

Zorlu sözlerine şöyle devam etti: "Ama prosedür olarak. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz husus var: Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada, biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu değerlendirmemizin ardından da nihai olarak İYİ Parti, kararını ortaya koyacaktır."

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: '(13 Şubat) Adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil' İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: '(13 Şubat) Adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil' Başkan Soyer'den İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e Ziyaret Başkan Soyer'den İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e Ziyaret

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