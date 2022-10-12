CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı

12.10.2022 08:21
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'den seslendi. Manhattan'da TÜRKEN Vakfı'na ait olduğu iddia edilen gökdelenin önünde video çeken Kılıçdaroğlu, "Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" dedi.

ABD gezisine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi.

"TANIDIĞIM BİR AİLENİN GÖKDELENİNE 'HAYIRLI OLSUN'A GELDİM"

Bölgede TÜRKEN Vakfı'na ait olduğu ileri sürülen bir gökdelenin önünde konuşan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim...Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı

"AİLEYİ KONUŞMAK İSTİYORSAN GEL BURADAN BAŞLAYALIM ERDOĞAN"

Manhattan'daki gökdeleninin önünden sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Duydum ki birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş yan çizmiş. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım Kılıçdaroğlu, Turken Vakfı'nın Manhattan'daki Gökdelen İnşaatı Önünde, Erdoğan'a Seslendi: 'Aileyi Konuşmak İstiyorsan ve Gerçekten Samimiysen, Gel... Kılıçdaroğlu, Turken Vakfı'nın Manhattan'daki Gökdelen İnşaatı Önünde, Erdoğan'a Seslendi: 'Aileyi Konuşmak İstiyorsan ve Gerçekten Samimiysen, Gel...

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı - Son Dakika


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