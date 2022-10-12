CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı

ABD gezisine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi.

"TANIDIĞIM BİR AİLENİN GÖKDELENİNE 'HAYIRLI OLSUN'A GELDİM"

Bölgede TÜRKEN Vakfı'na ait olduğu ileri sürülen bir gökdelenin önünde konuşan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim...Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" dedi.

"AİLEYİ KONUŞMAK İSTİYORSAN GEL BURADAN BAŞLAYALIM ERDOĞAN"

Manhattan'daki gökdeleninin önünden sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Duydum ki birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş yan çizmiş. Anayasa ile aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası. Senin ailen burada. Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. Sevgili Erdoğan aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım" ifadelerini kullandı.