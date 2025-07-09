CHP'lilerin Protestosu ile Genel Kurul Kapandı - Son Dakika
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CHP'lilerin Protestosu ile Genel Kurul Kapandı

CHP\'lilerin Protestosu ile Genel Kurul Kapandı
09.07.2025 00:16
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CHP'li vekiller, Zeydan Karalar'ın tutuklanmasını protesto ederek genel kurulu işgal etti.

CHP'Lİ VEKİLLERİN PROTESTOSU NEDENİYLE GENEL KURUL KAPANDI

TBMM Genel Kurulu en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerine görüşmeler sürerken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın söz aldı. Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklandığı haberinin kendilerine ulaştığını belirterek, "Zeydan Karalar hakkında atılan iftira Seyhan Belediyesi döneminde Aziz İhsan Aktaş'ın firmasıyla yaptığı bir sözleşmeye ve ihaleye dayanıyor. Yani Zeydan Karalar'ı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızı 10 yıl evvelki bir ihale nedeniyle" derken, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Günaydın'dan sözlerini tamamlamasını talep etti. Günaydın bunun üzerine, "Tamamlayacak bir şeyim yok Başkanım, son kez falan değil, sözüm bitecek, sözüm bitmeden beni burada hiç kimse susturamaz. O, 'Aziz İhsan Aktaş' denilen kullanışlı aparat 15 milyar liralık bugüne kadar kamu ihalesi yapmış, onun 12 milyar lirası AKP'yle, 3 milyar lirası CHP'li belediyelerle. Siz AKP'li bir tek belediyenin üzerine gitmeyin, Trabzon'un, Maraş'ın, Isparta'nın, Elazığ'ın üzerine gitmeyin. Isparta Belediye Başkanı hala adamın ona armağan ettiği 19 milyon liralık arabaya binsin, sen dön Zeydan Karalar'ı gözaltından tutuklamaya sevk et ve tutukla. Bu düzenin adına, 'Hukuk düzeni' demiyoruz, bu düzenin adına, 'Adalet' demiyoruz. Savcıların arkasına saklanmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Günaydın'ın konuşmasının ardından CHP'li milletvekilleri CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonları protesto etmek için grup sıralarının vurmaya başladı. O sırada AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sataşmalar da yaşandı. Genel Kurul'da protestoların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime 15 dakika ara verdi.

CHP'Lİ VEKİLLER KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ

Verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul'da, CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti ve 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları atmaya başladı. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Ali Ekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Gökhan Günaydın, Zeydan Karalar, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

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