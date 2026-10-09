CHP Marmaris Başkanı Kılıç, istifaların durduğunu ve 2 bin 327 üyesi olduğunu söyledi

???????CHP Marmaris İlçe Başkanı Ali Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda Kılıç, partisinin çalışmaları ve ilçe kongresi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partinin üye sayısına ilişkin bilgi veren Kılıç, istifaların durduğunu ve ilçe teşkilatının 2 bin 327 üyesi bulunduğunu belirtti.

İlçe kongresi öncesinde adayların ortaya çıkmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kılıç, "Amacımız siyaset yapmak değil, dürüst ve doğru bildiklerimizi söyleyerek hareket etmek. Tek egemen gücün üyelerimiz olduğu anlayışıyla hareket edeceğiz. Önümüzde bir kongre süreci var, bu süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.