CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında Toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yarın toplanacak.
Alınan bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk kez toplanan MYK'da, seçim sonuçları değerlendirilecek.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart seçimlerinin partinin yol ve siyasetler açısından bir dönüm noktası olacağını belirtti. Çelik, seçimlerin demokrasi geleneğimize uygun bir şekilde geçtiğini ve Türk demokrasisinin gücünü gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, seçim sonuçlarını derinlemesine ele alacaklarını ve milletin mesajını doğru şekilde değerlendireceklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren Manisalılara teşekkür etti. Zeyrek, seçim sonuçlarının değerlendirilebileceğini vurgulayarak, Manisa'nın genel başkanlarına sahip çıktığını dile getirdi. Ayrıca, eski belediye başkanının kasadan başka hesaplara para transfer etme talebiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesislerini kullanmayacağını da açıkladı.
CHP İl Başkanlığı, Serdivan ilçesinde 126 sandıkta hatalı sonuçlar olduğunu ve usulsüzlüklerin yaşandığını belirterek ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İtirazda, geçersiz sayılan oy pusulalarının bulunduğu, oyların sayımında şeffaflığın yitirildiği ve bazı oyların başka partilere yazıldığı tespit edildiği ifade edildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Gerede Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Allar, ilçe seçim kuruluna başvurarak, kullanılan oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi. Allar, seçim sürecindeki sıkıntıları tespit ettiklerini ve adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti. BBP İlçe Başkanı Yalçın ise itiraz ettikleri oy pusulalarında çok az fark olduğunu ifade etti.
AK Parti temsilcileri, Karapürçek, Kaynarca ve Geyve ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe seçim kurulları, itirazları değerlendirerek karara bağlayacak.
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