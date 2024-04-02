CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında Toplanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 31 Mart seçimleri bir dönüm noktası olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart seçimlerinin partinin yol ve siyasetler açısından bir dönüm noktası olacağını belirtti. Çelik, seçimlerin demokrasi geleneğimize uygun bir şekilde geçtiğini ve Türk demokrasisinin gücünü gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, seçim sonuçlarını derinlemesine ele alacaklarını ve milletin mesajını doğru şekilde değerlendireceklerini söyledi.