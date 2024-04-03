CHP Merkez Yönetim Kurulu Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirildi.

03.04.2024 23:13
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.20'de başladı.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk kez toplanan MYK'da, seçim sonuçları değerlendirilecek.

Kaynak: AA

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