CHP Merkez Yönetim Kurulu Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.20'de başladı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk kez toplanan MYK'da, seçim sonuçları değerlendirilecek.
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İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti. Kavuncu, istifa açıklamasında, İstanbul'da aldıkları sonucun beklediklerinin altında olduğunu belirtirken, Kavuncu İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Akburak ise istifa açıklamasında, İYİ Parti'nin Türkiye'nin umudu olduğunu vurgulayarak, liderlerinin yanında olduğunu ifade etti.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'ya, Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde bunun Fransa için sorun yaratacağı uyarısında bulunduğu bildirildi. Şoygu ayrıca, Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın izine dair bilgiler olduğunu ve soruşturmanın tamamlanacağını vurguladı.
Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Saray İlçe Başkanlığının, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın 'mazbatasının iptal edilmesine' ilişkin talebinin, 'kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından' reddine karar verdi.
Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a YSK tarafından mazbata verileceğinin duyurulması sonrası, kentteki protesto gösterileri, sevinç kutlamalarına dönüştü. DEM Partili bazı vatandaşlar, 2 gündür protestoların sürdüğü kentte, sokakları temizlemeye başladı. YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul ederek mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Kararın ardından kentteki protesto gösterileri sevinç kutlamalarına dönüştü.
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