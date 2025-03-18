CHP Milletvekilleri TBMM'de Kürsüyü İşgal Etti

TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti. CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi haberinden sonra kürsüyü işgal ederek slogan attı. - ANKARA
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