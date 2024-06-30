CHP, Orman Yangınlarına Karşı İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP, Orman Yangınlarına Karşı İşbirliği Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ülkenin son günlerde yaşanan orman yangınlarına karşı el ele verilmesi çağrısında bulundu. Adem, bakanlıklar, belediyeler ve ilgili tüm kurumların güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirterek, CHP'nin yerel yönetimlerinin yangınların önlenmesi için işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca Adem, orman köylülerinin geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, ağaçlandırma seferberliği başlatılması ve yangınlara anında müdahale edebilmek için itfaiye ve orman işçisi istihdamının artırılması gerektiğini vurguladı.

30.06.2024 14:57
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, orman yangınlarına karşı el ele verilmesi çağrısında bulunarak, "Bakanlıklar, belediyeler ve ilgili tüm kurumlar güçlerini birleştirsin. CHP'nin yerel yönetimleri, yangınların önlenmesi için işbirliğine hazır." ifadelerini kullandı

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin son günlerde orman yangınlarının yarattığı büyük bir yıkımla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yaşanan felaket karşısında yüreklerin dağlandığını ifade eden Adem, bu konuda siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, tüm kesimlerin acilen harekete geçmesinin zaruret olduğunu bildirdi.

Erhan Adem, ormanların yangınlara teslim olmasına asla izin veremeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"CHP olarak iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Gelin, orman yangınlarına karşı el ele verelim. Bakanlıklar, belediyeler ve ilgili tüm kurumlar güçlerini birleştirsin. CHP'nin yerel yönetimleri, yangınların önlenmesi için işbirliğine hazır. Bu mesele siyaset üstü bir konudur. Meclisimizin de bir an evvel harekete geçerek acil önlemler alması şarttır. Üniversitelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve halkımızla el ele verip ortak bir seferberlik başlatılmalıdır. Orman köylülerimizin geçim kaynakları iyileştirilmeli, ağaçlandırma seferberliği başlatmalı ve ormansızlaşmaya neden olan uygulamalardan vazgeçilmelidir. Ayrıca yangınlara anında müdahale edebilmek için itfaiye ve orman işçisi istihdamı artırılmalı, araç filoları güçlendirilmelidir."

Kaynak: AA

Erhan Adem, İtfaiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Orman Yangınlarına Karşı İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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