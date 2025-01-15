CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 13.45'te başladı.
Edinilen bilgiye göre, Özel'in sunuşuyla başlayan toplantının gündeminde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması, son siyasi gelişmeler, partinin 2025 stratejileri ve göç politikalarında güncel durum olacak.
Son Dakika › Politika › CHP PM Toplandı: Gündemde Siyasi Gelişmeler ve Stratejiler - Son Dakika
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