CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak - Son Dakika
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CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak

16.05.2022 23:34

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs'ta Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (SADAT) gitmiş ve kapıda "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır" açıklaması yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, SADAT hakkında Meclis'e araştırma önergesi vereceklerini açıklayıp, "Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı, oylarıyla kimler kollayacak, kimler koruyacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs'ta; İstanbul'da CHP milletvekilleri ile birlikte, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (SADAT) gitmişti. Kılıçdaroğlu, kapıların açılmadığı SADAT'ın önünde; "CHP, demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır" açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun çıkarmasıyla gündeme gelen SADAT konusunda bir açıklamada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den gledi. CHP'li Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç ile birlikte, SADAT hakkında Meclis'e araştırma önergesi vereceklerini açıkladı. Özel, şunları söyledi:

"O KAPIYI AÇMAYA CESARET EDEMEDİLER"

"Geçtiğimiz cuma günü Sayın Genel Başkanımız, milletvekillerimizle birlikte SADAT'ın önündeydi. SADAT'taki sis perdesini aralamak için, insanları tedirgin eden ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili endişeler yaratan bu paramiliter kurumun kapısındaydı. Kapıya gelenler, 'Sormamız lazım' diye gittiler, bir daha geri gelmediler. O kapıyı açmaya cesaret etmediler. O kapı açılsaydı, Sayın Genel Başkanımız onlara faaliyetlerini ve bundan sonraki planlarını soracaktı. Kuruluşlarındaki amaçlarını ve bu amaçları Türkiye'de nerede kullandıklarını, Suriye'de nasıl kullandıklarını ve bundan sonra neler olacağını sorup, kamuoyunun endişelerini dile getirecek ve bunu kamuoyu önünde tartışmaya açacaktı. O kapılar açılmadı. O kapılar açılmadığına göre bu SADAT'ı mercek altına alma görevi milletin vekillerinindir.

CHP'li Özgür Özel: SADAT hakkında Meclis'e araştırma önergesi vereceğiz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

"GÖRECEĞİZ BAKALIM BU SADAT DENİLEN YAPIYI KİMLER KORUYACAK?"

Bugün, üç Grup Başkanvekili hazırladığımız bir araştırma önergesiyle, SADAT'ın Meclis tarafından kurulacak bir komisyon marifetiyle araştırılmasını teklif ediyoruz. Bu hafta içinde, bu önergemizi ivedilikle Meclis gündemine getirecek, Meclis'te bu konuyu görüşecek ve milletvekillerinin oylarına sunacağız. Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı, oylarıyla kimler kollayacak, kimler koruyacak; kimler ise cesaretle bu yapının üzerine gidilmesi için oy kullanacak."

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Son Dakika Politika CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak - Son Dakika
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