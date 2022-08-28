CHP, Sedat Peker'in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunacak: Savcılar resen harekete geçemediği için yarın Ankara Adliyesi'nde olacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili savcıların harekete geçmemesini eleştirdiği kesiti paylaştı.

ERKEK: YARIN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ

Erkek paylaşımına "Yarın Ankara Adliyesi'nde (Adalet Sarayında değil) olacağız ve başvurumuzu yapacağız. Savcılar resen harekete geçemediği için… #ifşa" notunu düştü.

KILIÇDAROĞLU: BU ÜLKEDE BİR CUMHURİYET SAVCISI YOK MU?

Erkek'in paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili kullandığı ifadelerden bazıları:

"Bir suç örgütü lideri var; Sedat Peker. Açıklamalar yapıyor. Hangi savcısı harekete geçti? İtiraf ediyor ya, 'Ben bunu yaptım' diyor. 'Biz beraber bunu yaptık' diyor. Bu ülkede bir cumhuriyet savcısı yok mu ya? 'Bir dakika' demesi lazım değil mi?

'Burada çok önemli iddialar var' Yer veriyor, zaman veriyor, saat veriyor, isim veriyor, daha ne versin ya. Bir de elinden tutup getirse savcının önüne, savcı diyecek, 'Aman bunu sakın yanıma getirme bir de başım belaya girmesin' Bir tek yapmadığı o kaldı.

Pazartesi günü bu iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Şimdi ben merak ediyorum, savcı ne yapacak? Dosyayı kapatacak mı, yoksa gerçekten bütün ayrıntılarına girip anlatacak mı? Bunu yapacak cesaret bir savcı bugün var mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bilmiyorum."