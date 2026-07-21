CHP Silivri Başkanı Gözaltında

SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silivri Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut evinde gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Bulut'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.