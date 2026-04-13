CHP Sözcüsü Emre İstanbul'da basın toplantısı düzenledi

13.04.2026 17:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gündeme ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Emre, CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik haksız şekilde saldırıda bulunduğunu ve bu saldırılardan kaynaklı enerji fiyatlarında ciddi artışların yaşandığını söyledi.

Saldırılara ilişkin müzakere süreci olduğunu kaydeden Emre, Türkiye'nin daha öncü bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim gündemimizde seçim yok. Gündemimizde ne var? Türkiye'yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak, bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandığını belirterek, "Bu açıklamada şunu anlayamıyoruz, bizim ülkemize fabrika mı, yatırım mı yapılacak, işsizliğin son bulması için çeşitli hamlelerde mi bulunacağız, üretim ekonomisine mi gireceğiz?" dedi.

Ülkede suç oranlarının arttığını savunan Emre, "Bir ülkenin beşte biri şüpheli olur mu? Beşte biri şüpheli olan bir ülke ayakta kalabilir mi? Mal varlığına karşı işlenen suçlarda çok büyük artış var. Hırsızlık, mala zarar verme, yağma ve uyuşturucuda artış var. Hürriyete karşı suçlarda, tehdit suçunda artış var. Alacak-verecek icra dosyalarına baktığımız zaman yeni açılanlarla birlikte toplam rakam 35 milyon 284 bin 34 dosya. Böyle bir rakam tespit edilmiş değil." diye konuştu.

Emre, ülkede büyük bir enkaz olduğunu öne sürerek, "Bu enkazdan kurtuluşun yolu sandıktır ve bu sandığın en kısa sürede gelmesi için CHP olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Elbette günün sonunda sizlerle birlikte halkın iktidarını kuracağız ve Türkiye hak ettiği şekilde yönetilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
