Ankara'da gerçekleştirilen CHP tüzük kurultayında, delegelerin bulunduğu alana alınmayan parti üyeleri tepkilerini dile getirdi. Bu durum, partinin içindeki tartışmaları ve delegasyon sistemine yönelik eleştirileri yeniden gündeme getirirken, kurultayın nasıl ilerleyeceği hakkında çeşitli spekülasyonlar doğurdu.
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8.09.2024 17:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Tüzük Kurultayı'nda Delegelere Tepki - Son Dakika
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