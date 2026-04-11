CHP, Yüreğir'de 2 Yıl Değerlendirme Toplantısı Düzenledi
CHP, Yüreğir'de 2 Yıl Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

11.04.2026 15:10
CHP Genel Başkan Yardımcıları, Yüreğir Belediye Başkanı'nın 2 yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın 2 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları anlattığı toplantıya katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlen 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Zeybek, Belediye Başkanı Demirçalı'nın Yüreğir'de önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, sosyal belediyeciliği geliştirmesi ve en fazla ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yanında yer alması gerektiğini belirten Zeybek, "Biz dayanışmayı güçlendireceğiz, kardeşlik hukukunu geliştireceğiz, dosta ve düşmana karşı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek ve bütün olduğunu herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Zeybek, gelecek günlerin ülke için aydınlık olacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Yüreğir'in ihtiyaç duyduğu hizmetleri 2 yılda fazlasıyla almaya başladığını kaydetti.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise 2 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP'li bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

16:12
Dehşet anları kamerada Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:43
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
