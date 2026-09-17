Çiftçi: Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak

Çiftçi: Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Topkapı'daki Anıt Mezar'a taşınacağını açıkladı. Gedik'in naaşı, Bakan Çiftçi'nin açıklamasıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'a nakledilecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Topkapı'daki Anıt Mezar'a taşınacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
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