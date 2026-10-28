Çiftçi, Gürcistan ile iade işbirliğini görüştü, son bir yılda 548 şahıs getirildi

Çiftçi, Gürcistan ile iade işbirliğini görüştü, son bir yılda 548 şahıs getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazashvili ile telefonda görüşerek iade ve sınır dışı süreçlerini değerlendirdi. Çiftçi, 1 Eylül ziyaretinden bu yana 80, son bir yılda ise toplam 548 şahsın Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "1 Eylül'de Gürcistan'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçleri hız kazandı. Ziyaretimizden bu yana 80, son bir yılda ise toplam 548 şahıs Gürcistan'dan ülkemize getirildi" dedi.
Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sınır aşan suçlara karşı ortak kararlılık. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Sulkhan Tamazashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, başta yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede yürüttüğümüz işbirliğini ve aranan şahısların ülkemize iadelerine yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik. 1 Eylül'de Gürcistan'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçleri hız kazandı. Ziyaretimizden bu yana 80, son bir yılda ise toplam 548 şahıs Gürcistan'dan ülkemize getirildi. Bu yakın işbirliği dolayısıyla Sayın Bakan'a teşekkür ettim. 10 Aralık'ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov'un da katılımıyla gerçekleştireceğimiz üçlü görüşmenin, bölgesel güvenliğimizin güçlendirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Suç örgütü elebaşlarına ve aranan firarilere sınırlarımızın ötesinde de barınacak alan bırakmamakta kararlıyız."
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