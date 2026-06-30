Çiftçi ve Hattab Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçi ve Hattab Görüşmesi

30.06.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Şam'da Suriye ile güvenlik iş birliğini ele aldı ve vize kolaylığı konuşuldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Bakan Çiftçi, resmi temasları kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberindeki heyetle bir araya geldik.

Görüşmede iki ülke ve bakanlıklar arasındaki ilişkiler, güvenlik iş birliği, terör, uyuşturucu ve sınır ötesi suçlarla mücadele, sınır güvenliği, göç ile gönüllü geri dönüş süreçleri ele alındı. Elektronik trafik denetleme ve plaka tanıma sistemleri, parmak izi altyapısı, pasaport ve kimlik belgelerinin basımı, acil çağrı ve ambulans sisteminin kurulması ile Suriye polisinin eğitimi gibi başlıklarda iş birliği imkanlarının değerlendirildiği toplantıda kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve aile cüzdanı gibi veri güvenliği açısından önem taşıyan belgelerin basımında Suriye makamlarına teknik destek sağlanabileceği ifade edildi. Görüşmede ayrıca eğitim ve ticaret amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı talebi de gündeme geldi.

"Hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz" diyen Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri esas alıyor; Suriye'de istikrar güçlendikçe dönüşlerin de ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması bakımından büyük önem taşıyan bu süreci destekliyor; başta kuzey bölgelerinde hayata geçirilen altyapı çalışmaları olmak üzere, geri dönüşleri kolaylaştıracak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Suriyeli muhataplarımıza; geri dönen kardeşlerimize yönelik destekleyici, kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici politikaların geliştirilmesi, özellikle güvenlik ve barınma alanındaki sorunların giderilerek dönüş ve uyum süreçlerinin hızlandırılması beklentimizi ifade ettik. Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve toprak bütünlüğü; yalnızca kardeş Suriye halkı için değil, bölgemizin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak; komşumuz Suriye'nin yeniden huzura kavuşması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için samimi ve yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz." - ŞAM

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiftçi ve Hattab Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Sakarya’da sahile İHA parçası vurdu Sakarya'da sahile İHA parçası vurdu
Nijerya’da Boko Haram’ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı Nijerya'da Boko Haram'ın okula düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenci kaçırıldı

16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:41
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 17:01:21. #7.13#
SON DAKİKA: Çiftçi ve Hattab Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.