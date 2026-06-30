Çiftçi ve Hattab Görüşmesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Bakan Çiftçi, resmi temasları kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberindeki heyetle bir araya geldik.

Görüşmede iki ülke ve bakanlıklar arasındaki ilişkiler, güvenlik iş birliği, terör, uyuşturucu ve sınır ötesi suçlarla mücadele, sınır güvenliği, göç ile gönüllü geri dönüş süreçleri ele alındı. Elektronik trafik denetleme ve plaka tanıma sistemleri, parmak izi altyapısı, pasaport ve kimlik belgelerinin basımı, acil çağrı ve ambulans sisteminin kurulması ile Suriye polisinin eğitimi gibi başlıklarda iş birliği imkanlarının değerlendirildiği toplantıda kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve aile cüzdanı gibi veri güvenliği açısından önem taşıyan belgelerin basımında Suriye makamlarına teknik destek sağlanabileceği ifade edildi. Görüşmede ayrıca eğitim ve ticaret amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı talebi de gündeme geldi.

"Hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz" diyen Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri esas alıyor; Suriye'de istikrar güçlendikçe dönüşlerin de ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin yeniden ayağa kalkması bakımından büyük önem taşıyan bu süreci destekliyor; başta kuzey bölgelerinde hayata geçirilen altyapı çalışmaları olmak üzere, geri dönüşleri kolaylaştıracak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Suriyeli muhataplarımıza; geri dönen kardeşlerimize yönelik destekleyici, kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici politikaların geliştirilmesi, özellikle güvenlik ve barınma alanındaki sorunların giderilerek dönüş ve uyum süreçlerinin hızlandırılması beklentimizi ifade ettik. Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve toprak bütünlüğü; yalnızca kardeş Suriye halkı için değil, bölgemizin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak; komşumuz Suriye'nin yeniden huzura kavuşması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için samimi ve yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz." - ŞAM