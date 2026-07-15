İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya geldi.
Çiftçi, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katıldı.
Tören sonrası Çiftçi, eski TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü.
İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika › Politika › Çiftçi ve Kahraman Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?