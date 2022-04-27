Çin'den Tayvan Boğazı'na savaş gemisi gönderen ABD'ye tepki - Son Dakika
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Çin'den Tayvan Boğazı'na savaş gemisi gönderen ABD'ye tepki

27.04.2022 10:11
Çin'den Tayvan Boğazı'na savaş gemisi gönderen ABD'ye tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD'nin Tayvan Boğazı'na savaş gemisi göndermesini bölgedeki barış ve istikrarı kasten baltalamayı amaçlayan bir "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD'nin Tayvan Boğazı'na savaş gemisi göndermesini bölgedeki barış ve istikrarı kasten baltalamayı amaçlayan bir "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Pekin- Washington hattında ipler Tayvan üzerinden bir kez daha gerildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alan Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Tayvan Boğazı'na savaş gemisi gönderilmesine tepki gösterildi. ABD'nin eyleminin bölgedeki barış ve istikrarı kasten baltalamayı amaçlayan bir "provokasyon" olduğu ifade edildi. Açıklamada, Çin ordusuna ait güçlerin Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapan USS Sampson güdümlü füze destroyerinin tüm seyir sürecini "yüksek teyakkuz durumunda" takip ettiğinin altı çizildi. Ayrıca, "Çin birlikleri, ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak için daima yüksek teyakkuz durumundalar" ifadeleri kullanıldı.

Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin resmi yayın organlarından Global Times'ta yer alan haberde, Çin ordusunun söz konusu takip görevinde hem hava hem de deniz güçlerini kullandığı belirtildi.

ABD Donanması, USS Sampson destroyerinin uluslararası hukuka uygun olarak Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığını açıklamıştı.

Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak gören Pekin yönetimi, ABD gemilerinin faaliyetlerini de adaya destek sinyali ve provokasyon olarak yorumluyor. - PEKİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin'den Tayvan Boğazı'na savaş gemisi gönderen ABD'ye tepki - Son Dakika


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