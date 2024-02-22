Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı: Filistinliler İsrail'e karşı silahlı mücadele hakkına sahip - Son Dakika
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Politika

Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı: Filistinliler İsrail'e karşı silahlı mücadele hakkına sahip

Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı: Filistinliler İsrail\'e karşı silahlı mücadele hakkına sahip

Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Xinmin, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, Filistinlilerin kendi geleceğini tayin etme hakkı temelinde zulme direnmek ve bağımsız bir devletin kuruluşunu sağlamak için İsrail'e karşı 'silahlı mücadeleye' girme hakkına sahip olduğunu savundu. Ma, Filistinlilerin direniş hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, eylemlerinin 'terör' değil, 'meşru silahlı mücadele' olduğunu ifade etti.

22.02.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Xinmin Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, Filistinlilerin kendi geleceğini tayin etme hakkı temelinde zulme direnmek ve bağımsız bir devletin kuruluşunu sağlamak için İsrail'e karşı "silahlı mücadeleye" girme hakkına sahip olduğunu savundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmaların 4'üncü gününde Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Xinmin ülkesinin argümanlarını sundu. Ma, "Çin'in Filistin halkının meşru haklarını geri kazanma konusundaki haklı davasını sürekli olarak desteklediğini" ifade etti. Ma, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in kapsamlı bir ateşkes ve Filistin sorununa iki devletli çözüm temelinde müzakere yoluyla çözüm çağrısında bulunduğunu birçok kez vurguladı" ifadelerini kullandı. Ma, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı temelinde zulme direnmek ve bağımsız bir devletin kuruluşunu tamamlamak için İsrail'e karşı silahlı mücadeleye girmesinin "vazgeçilmez bir hakkı" olduğunu belirtti. Filistinlilerin direniş hakkına sahip olduğunu vurgulayan Ma, Filistinlilerin eylemlerinin "terör" değil, "meşru silahlı mücadele" olduğunu ifade etti. Ma, ayrıca dünyanın BM'nin yargı organından tavsiye niteliğinde görüş almasının aslında çok önemli olduğunu, çünkü bunun gelecekteki müzakerelere rehberlik edeceğini kaydetti. - LAHEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı: Filistinliler İsrail'e karşı silahlı mücadele hakkına sahip - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı: Filistinliler İsrail'e karşı silahlı mücadele hakkına sahip - Son Dakika
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