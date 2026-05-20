Çin-Rusya İlişkileri Zirveye Ulaştı

20.05.2026 12:25
Putin ve Xi, ortaklığı güçlendiren yeni anlaşmaları imzaladı, ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ile anlaşmaların imza töreninde yaptığı konuşmada, "Çin-Rusya ilişkileri artık benzersiz bir seviyeye ulaştı ve gelişimini sürdürüyor" dedi. Xi ise, "İkili ilişkiler stratejik ortaklığın en üst düzeyine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Xi ve Putin, görüşmeler sırasında 2001 yılında imzalanan Çin-Rusya Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabık kaldı. Xi, 25 yıl önce imzalanan anlaşmanın karşılıklı dostluk ve iş birliğinin temelini oluşturduğunu belirterek yaşanan uluslararası gelişmelerin, bu anlaşmanın önemini koruduğunu gösterdiğini söyledi. Ülkesinin anlaşmanın uzatılmasından yana olduğunu aktaran Xi, karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesi için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin ile Rusya ilişkilerinin uluslararası istikrar açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Uluslararası istikrara katkı sağlamak için Çin'in yanı sıra uluslararası toplumla iş birliğini sürdüreceklerini kaydeden Putin, Xi'yi gelecek yıl resmi ziyaret için Rusya'ya davet etti.

Görüşmelerin ardından Xi ve Putin ile heyetler ortak bir bildiri ve ticaret, teknoloji, fikri mülkiyet ile bilimsel araştırma alanlarını kapsayan çok sayıda anlaşmanın imzalandığı törene katıldı. Xi imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, Putin ve beraberindeki heyeti ülkesinde ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Başkan Putin ve ben az önce derin ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi. Farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını belirten Xi, ikili ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklığın en üst düzeyine" ulaştığını söyledi. Çin ve Rusya ilişkilerinin eşitlik ve karşılıklı saygı temeline dayandığını hatırlatan Xi, her düzeyde stratejik iletişim ve iş birliğini sürdüreceklerini belirtti. Çin ve Rusya'nın adil dünya düzenini korumaya yönelik çabalarını sürdüreceğini belirten Xi, "Çin ve Rusya uluslararası adaleti korumak ve tüm tek taraflı zorbalıklara ve tarihi tersine çevirmeyi amaçlayan eylemlere karşı çıkmak için sorumlu büyük güçler olarak üzerine düşen görevi üstlenecektir" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Xi ve Çinli yetkililere misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. Resmi ziyaretinin Çin-Rusya Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 25. yılında gerçekleştiğine dikkat çeken Putin, "Çin-Rusya ilişkileri artık benzersiz bir seviyeye ulaştı ve gelişimini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu. Bugün yapılan görüşmelerin de geleneksel dostluk atmosferinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, "İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla yeniden gözden geçirdik ve imzaladığımız ortak bildiride öncelik alanlarımızı belirledik" ifadelerini kullandı. Çoğu ekonomik iş birliğini daha da geliştirmeyi amaçlayan birçok anlaşma imzaladıklarını belirten Putin, Rusya'nın Çin'e enerji tedarikini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Çin ve Rusya'nın bağımsız dış politikalara, ancak aynı hedefe sahip olduğunu belirten Putin, "Uluslararası durumu istikrara kavuşturmak için çabalıyoruz. Birlikte barış için çalışıyoruz" dedi. Putin, bu doğrultuda Çin ve uluslararası toplumla işbirliğini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - PEKİN

Kaynak: İHA

