Çin Sahil Güvenliği, Filipinler Ordusuna Saldırdı - Son Dakika
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Politika

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler Ordusuna Saldırdı

Çin Sahil Güvenliği personeli, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ordusuna ait botlara balta ve bıçaklarla saldırdı. Filipinler askerinin cesurca karşılık verdiği ve Çin'in tacizine karşı pozisyonunu koruduğu belirtildi. Çin Sahil Güvenliği'nin saldırıları sırasında Filipinler askerlerine acımasızca saldırdığı ve iletişimi bozmak için sirenler çaldığı ifade edildi.

20.06.2024 12:00
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Çin Sahil Güvenliği personeli, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Filipinler ordusuna ait botlara balta ve bıçaklarla saldırdı.

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilim giderek artıyor. Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 17 Haziran'da Çin Sağlık Güvenliği personelinin, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin İkinci Thomas Sığlığında 1999'da karaya oturan BRP Sierra Madre gemisine gerçekleştirdiği ikmal operasyonlarını fiziksel saldırı, bıçak, siren ve flaş ışıklar kullanarak engellediği bildirildi. Filipinler askerinin, Çin'in tacizine cesurca karşılık verdiği, pozisyonlarını koruduğu aktarıldı. Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuka uyma ve bölgede barışı koruma konusundaki profesyonelliğini sürdürdüğü vurgulandı.

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler askerini yaraladı

Açıklamada, "Çin Sahil Güvenlik personeli, bir Filipinler askerini baltayla yaralamakla tehdit ederken, Filipinler botunu çekmek için halatlar bağladı. Ayrıca kaos oluşturmak, iletişimi bozmak ve Filipinler birliklerinin dikkatini başka yöne çekmek için sirenler çalarak düşmanca ve tehlikeli durumu daha da kötüleştirdiler. Çin Sahil Güvenliği, şişme bottaki bir Filipinler askerine acımasızsa saldırdı, diğerlerini kesici alet savurup açıkça zarar vermekle tehdit etti. Bu şiddetli çatışmanın ortasında Çin Sahil Güvenliği, iletişimi daha da bozmak için sürekli siren çalarak kaosu ve kafa karışıklığını yoğunlaştıracak şekilde göz yaşartıcı gaz da kullandı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri personeli, yaralı personele ilk yardım yaparak aşırı baskı altında dayanıklılıklarını ve profesyonelliklerini ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı.

Çin'den Filipinler botuna kesici aletlerle saldırı

Çin Sahil Güvenliğinin BRP Sierra Madre gemisinin yanındaki Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin şişme botlarına kesici aletlerle saldırdığı, Filipinli askerleri tehdit ederek saldırganlıklarını artırdığı vurgulandı. Açıklamada, "Çin Sahil Güvenliği, Filipinler askerlerine taş ve farklı cisimler fırlatmaya başladı. Ayrıca botları keserek kullanılamaz hale getirdi. Sirenler de aralıksız çalmaya devam etti. Çin Sahil Güvenliği, saldırgan eylemleriyle Filipinler askerlerini tacizine devam etti. Bunlar arasında fiziksel saldırılar, bıçakların kullanılması, Filipinli askerlerin görüş ve koordinasyonunu bozmak için flaş ışıklarının kullanılması yer alıyor. Bir Çin askeri uçağı da güç ve gözdağının bir başka göstergesi olarak tepemizde tur attı" denildi.

Ayrıca Çin Sahil Güvenliğine ait 2 teknenin, Filipinler ordusunun bir şişme botunu iki taraftan sıkıştırdığı ve sürüklediği aktarıldı. Açıklamada, "Bir korsanlık eylemi olarak Çin Sahil Güvenlik personeli, malzemeleri yağmalamaya, ekipman çalmaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı anlarının görüntüleri paylaşıldı

Yapılan açıklamayla birlikte paylaşılan görüntülerde, onlarca Çin Sahil Güvenlik personelinin Filipinliler askerlerinin bulunduğu botlara bıçak ve baltalarla saldırdığı, botlarını patlatmaya çalıştığı görüldü.

Çin'den açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Çin Sahil Güvenliği tarafından olay yerinde gerçekleştirilen hareket, profesyonel ve ölçülüydü" dedi. Lin, "yasadışı" bir ikmal görevini durdurmaya çalıştıklarını belirtti. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin Sahil Güvenliği, Filipinler Ordusuna Saldırdı - Son Dakika

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