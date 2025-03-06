Çocuklara Karşı Şiddet Komisyonu Toplandı

Politika

Çocuklara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu toplandı

ANKARA - Çocuklara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu toplandı.

Çocuklara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu Başkan Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Çocuklara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu Başkanı Cengiz Aydoğdu, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu dileyeceklerini belirterek, insanlığın tecrübe etmediği sorunların ortaya çıktığını ifade etti. Aydoğdu, "Bütün dünyanın problemleri teknolojinin gelişmelerin ortaya çıkardığı iletişim ortam kontrolü imkansız durumda. Çocuklarımız da bu kontrolsüz ortamın ortasında" dedi.