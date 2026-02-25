Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek - Son Dakika
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
25.02.2026 15:24
CHP'de kurultay davası sürecinde gözler istinaf mahkemesine çevrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı çıkması halinde görevi kabul edeceği ve belediyelere yönelik adımlar atabileceği iddia edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'la ilgili ceza davasının İBB yolsuzluk davası ile birleştirilmesi talebinin ardından gözler istinaftaki mutlak butlan davasına çevrildi. Üst derece mahkemenin vereceği karar beklenirken, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası da belli oldu.

KILIÇDAROĞLU GÖREVİ KABUL EDECEK

Kılıçdaroğlu'nun üç adımlı bir strateji izleyeceği, mahkemeden mutlak butlan veya çağrı heyeti kararı çıkması durumunda görevi kabul edeceği öğrenildi.

ELEŞTİRİLERİ KULAK ARKASI EDECEK

Eski CHP liderine yakın isimler, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin şaibelerden uzaklaşması, yolsuzluk ve rüşvet iddialarından arınmasını istediğini, partisinden gelecek tepkilere rağmen dik duracağını söyledi. Eski genel başkanın tepkilerin kısa süreli olacağı ve ilk haftadan sonra yatışacağını düşündüğünü aktaran kaynaklar, eski CHP liderinin eleştirilere karşılık vermeyeceğini belirtti.

İMAMOĞLU DAHİL TÜM BAŞKANLARI İHRAÇ EDECEK İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlardan birinin de belediyelere yönelik 'kirlilik operasyonu' olduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında rüşvet ve yolsuzluk gibi çeşitli iddialar bulunan isimlere "Yargı önünde aklanıp gelin" diyeceği belirtildi. Bu kapsamda yargılamaları devam eden ve başlayacak olan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılabileceği de öne sürülüyor.

Son Dakika Politika Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    kılıçtaroğlu bunlardan daha şereflidir kim ne derse desin 92 95 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Hadi ya öylemi olmuş 0 0
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    pirom el at olaylara yoksa bu chp mahvolacak 46 54 Yanıtla
  • Metin Arslan Metin Arslan:
    Başka türlü Özgür Özel i durduramazlar her şey ortada ama rüzgar eken fırtına biçer keser döner sap döner 54 27 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    skecek akplileri az kaldı 13 43
  • 250500 250500:
    Dede yürü be 21 25 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Adam CHP başındayken bu kadar haberini yapmıyordunuz. İstediğiniz kadar yamamaya çalışın. Yemez :) 10 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek - Son Dakika
