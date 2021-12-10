Çopuroğlu'ndan 'hızlı tren' açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "200 kilometre hızla giden Yüksek Hızlı Tren, Yerköy bağlantılı olacak" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Perşembe günü Kayseri'ye geleceğini söyleyerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Perşembe günü bir bakanımızın daha katılacağı bir program yapacak. Bu konuyu muhtemelen kendileri ilk ağızdan açıklayacaklar. Hızlı treni de Kayseri'mize Perşembe günü öğleden önce tekrar duyurmuş olacağız. Bu müjde mahiyetinde bir şey" ifadelerini kullandı.

Yüksek hızlı trenin Yerköy bağlantılı olacağını ifade eden Çopuroğlu, "200 kilometre hızla giden YHT elektrikli miydi, değil miydi ifadeleri zaman zaman konuşuluyor. 200 kilometre hızla giden Yüksek Hızlı Tren, Yerköy bağlantılı olacak. Haftaya Perşembe günü Bakanımız Kayseri'ye gelerek bizzat kendisi açıklayacak" dedi. - KAYSERİ