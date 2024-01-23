Çorum\'da MHP İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti

Çorum'un Alaca ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Genel Meclis Üyesi Nazım Çetin ve MHP Belediye Meclis Üyesi Kadim Erdoğan partilerinden istifa ettiler.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan Nazim Çetin ve Kadim Erdoğan, "Gördüğümüz lüzum üzerine MHP Alaca Belediye Meclis üyeliğinden ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeliği'nden istifa etmiş bulunmaktayız. Bağımsız olarak görevimizi devam ettireceğiz yerel seçimlerde bağımsız aday olarak katılacağız. Alaca Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığıyla hiç bir bağımız kalmamıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ve davamızın her zaman emrindeyiz" ifadelerini kullandılar. - ÇORUM