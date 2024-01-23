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Çorum'da MHP İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti - Son Dakika
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Çorum'da MHP İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti

Çorum'un Alaca ilçesinde, MHP İl Genel Meclis Üyesi Nazım Çetin ve MHP Belediye Meclis Üyesi Kadim Erdoğan partilerinden istifa etti. İstifa eden üyeler, bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini ve yerel seçimlerde bağımsız aday olarak katılacaklarını açıkladılar.

Çorum\'da MHP İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti
23.01.2024 - 17:14,
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Çorum'un Alaca ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Genel Meclis Üyesi Nazım Çetin ve MHP Belediye Meclis Üyesi Kadim Erdoğan partilerinden istifa ettiler.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan Nazim Çetin ve Kadim Erdoğan, "Gördüğümüz lüzum üzerine MHP Alaca Belediye Meclis üyeliğinden ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeliği'nden istifa etmiş bulunmaktayız. Bağımsız olarak görevimizi devam ettireceğiz yerel seçimlerde bağımsız aday olarak katılacağız. Alaca Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığıyla hiç bir bağımız kalmamıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ve davamızın her zaman emrindeyiz" ifadelerini kullandılar. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Çorum'da MHP İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi İstifa Etti - Son Dakika
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